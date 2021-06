Letizia di Spagna, abito fucsia come Kate Middleton. Ma sbaglia le misure

editato in: da

Letizia di Spagna, l’abito fucsia oversize come Kate Middleton

Letizia di Spagna ha condiviso la sua agenda con il marito Felipe per un evento artistico, il secondo nell’arco di due giorni. E per l’occasione la Regina si è presentata con un nuovo abito rosa carico, quasi fucsia, oversize, di Hugo Boss, che ricorda pericolosamente quello indossato da Kate Middleton durante il tour in Scozia a fine maggio.

Dunque, dopo l’inaugurazione dell’esposizione alla Biblioteca Nazionale di Madrid dove ha sfoggiato l’abito bianco sbracciato del 2019, Letizia di Spagna abbandona l’austerità e sceglie di indossare un abito nuovo, anche se a dir la verità appartiene alla collezione primavera/estate 2020 di Hugo Boss, il brand preferito da Sua Maestà. Dunque, può essere un acquisto dello scorso anno che la moglie di Felipe non ha mai portato per un evento pubblico.

Sta di fatto che Letizia si è presentata alla Accademia Reale di Belle Arti di San Fernando per visitare la mostra Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021) con un look total pink di estrema attualità, tanto che poche settimane fa Kate Middleton ha indossato un abito quasi identico.

È nota la passione di Letizia per il rosa che nel caso del nuovo abito di Hugo Boss ha le tonalità del fucsia. Si tratta di uno chemisier oversize, in seta, con maniche lunghe che porta arrotolate per dare un tocco più moderno all’outfit, bottoni intorno allo scollo a V, cintura di stoffa e gonna a balze voluminosa. Il taglio molto ampio del vestito però non rendono giustizia alla figura di Letizia che risulta essere quasi “infagottata” in tanta stoffa colorata.

La Regina indossa molto meglio le linee sciancrate e slim, dall’effetto snellente, piuttosto che i volumi extra large. Consapevole di ciò, la Regina sfrutta la cintura in vita per ridurre l’ampiezza delle forme. Ma il trucco di stile, cui si aggiungono le slingbacks di Carolina Herrera in pelle di serpente fucsia per slanciare la silhouette, non riesce del tutto. Donna Letizia ha impreziosito il suo outfit con un paio di orecchini in diamante a bottone e il suo anello d’oro di Karen Hallam.

In ogni caso, lo chemisier rosa o fucsia è l’abito del momento. Come mostra il fatto che anche Kate Middleton ha scelto un simile modello, firmato ME+EM, da 524 euro circa, per incontrare la piccola Mila Sneddon, una bimba di cinque anni malata di cancro e protagonista della rassegna fotografica, realizzata dalla Duchessa di Cambridge.