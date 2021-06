Letizia di Spagna osa con borchie e pitone ma l’abito bianco è un tocco di classe

editato in: da

Letizia di Spagna, abito bianco e accessori in pitone con borchie

Letizia di Spagna è un incanto con l’abito bianco a trapezio che tutte noi dobbiamo avere. E ancora una volta dà una lezione di stile mostrando come si può trasformare un capo minimal in un look originale e di grande impatto.

Letizia di Spagna ha presenziato all’inaugurazione della mostra Emilia Pardo Bazán: la sfida della modernità, presso la Biblioteca Nazionale di Madrid. Un evento che vuole esaltare il contributo letterario dell’autrice tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. La moglie di Felipe apprezza molto gli eventi legati alla cultura, dall’arte figurativa alla letteratura, e quando il protocollo lo permette coinvolge anche le sue figlie, Leonor e Sofia.

Per l’appuntamento mattutino Letizia sceglie un abito semplice, dalle forme classiche, che naturalmente ha già indossato. Dunque, Sua Maestà continua nello stile austero di questi mesi che predilige il riciclo dei look e solo occasionalmente l’utilizzo di capi nuovi. Persino alla cresima della Principessa delle Asturie ha recuperato un vecchio outfit dall’armadio.

Questa volta Donna Letizia ha rinnovato un abito bianco, sbracciato, a trapezio, con gonna svasata e pieghe sui lati, dello stilista Pedro del Hierro, un omaggio dunque alla creatività spagnola. La Regina debuttò con questo look nel 2019, durante il tour in Argentina, quando doveva competere con l’elegantissima First Lady, Juliana Awada. Il modello ebbe un tale successo che Letizia lo indossò nuovamente qualche mese più tardi a Siviglia. E infine per l’appuntamento del 2021.

L’abito infatti ha una linea intramontabile, decisamente femminile e particolarmente adatta alla figura di Sua Maestà che in quest’ultima occasione sceglie di arricchirlo con accessori grintosi: clutch e décolletée dal tacco stiletto, in simil-pitone e con borchie, firmate da Margrit, uno dei brand preferiti da Letizia per quanto riguarda scarpe e borse.

Completano la mise gli orecchini minimal ma preziosissimi di Gold & Roses, da quasi 2mila euro, e l’inseparabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie.

Letizia ha una cura particolare per gli accessori che definiscono la personalità di un outfit, oltre a renderlo sempre diverso. Così, ogni volta che ha indossa lo smanicato di Pedro del Hierro, lo ha abbinato con elementi diversi. In Argentina ha scelto clutch e décolletée, rosso mattone, sempre di Magrit, mentre a Siviglia ha optato per delle slingbacks cuoio di Carolina Herrera e una borsa bicolore con manico.