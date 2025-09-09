Kate Middleton, l’abito più controverso di sempre: è troppo per lei

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton indossa un abito midi di Alessandra Rich per commemorare la Regina Elisabetta nel terzo anniversario della sua morte e suscita non poche perplessità.

Kate Middleton, il look di Alessandra Rich che divide

Mentre il colore dei suoi capelli è ancora all’ordine del giorno, una nuova discussione si è accesa intorno al look che Kate Middleton ha sfoggiato in occasione della visita al Women’s Institute di Sunningdale.

Kate ha cercato di mettere a tacere le critiche ai suoi capelli biondi, provando a tornare castana, ma come è noto, cambiare colore non è un’operazione semplice e veloce. La Principessa invece ha dovuto rimediare in tempi stretti, appena due giorni tra un’uscita e l’altra. Risultato? È tornata castana, ma il tono non è perfetto e qualcuno si è permesso di scrivere sui social che adesso i suoi capelli sono “color topo”.

E questo per quanto riguarda il capitolo capelli. Adesso passiamo al look. Kate ha abbandonato i pantaloni, che ha sfoggiato nelle sue prime due uscite, a favore di un abito bon ton. La circostanza richiedeva una mise più classica e formale.

Così, la Principessa ha deciso di affidarsi ad Alessandra Rich, stilista che l’ha vestita in altre occasioni. Ma i capi di questo brand hanno un gusto eccessivamente classico, fin troppo bon ton, potremmo definirli quasi vintage. È uno stile retro che pone l’accento su colletti alla Peter Pan, lunghezze midi, maniche a sbuffo, gonne a pieghe. Insomma, l’effetto è indiscutibilmente retro.

Kate ha scelto per la visita al centro femminile un abito in principe di Galles bianco e nero – va ricordato che è ancora a lutto per la morte della Duchessa del Kent – pieno di orpelli, dalla balza sulla vita ai bottoni-gioiello, alle maniche a palloncino.

Non si può dire che Kate non lo indossi con classe, ma un capo del genere l’avrebbe potuto indossare la Principessa Anna che ha 30 anni più di lei. D’altro canto, l’abito rispecchia un certo gusto di Lady Middleton che spesso ha sfoggiato modelli vintage, con risultati discutibili.

Sicuramente ha molta più personalità col tailleur di Alexander McQueen che con abiti di questo tipo. In altre occasioni formali, è riuscita a indossare modelli classici senza scadere nell’effetto retro.

Kate Middleton, tra esaltazione e commenti spietati

La moglie di William è stata oggetto di un’attenta analisi da parte di esperti del settore ma anche da gente comune che ha espresso la sua opinione sui social, circa l’abito di Kate.

Nei confronti di questo look non ci sono vie di mezzo, o lo si odia o lo si ama. I detrattori lo considerano un abito eccessivo, poco adatto alla sua figura filiforme. E scrivono: “Il vestito è così brutto 😔 Le balze sulla scollatura E le maniche a sbuffo E il colletto alla Peter Pan E quei bottoni gioiello! Così inutilmente affollato 😮”; “Se potessi, toglierei tutti gli abiti dello stilista dall’armadio della principessa”, commenta un altro. “Scelta sbagliata del vestito,avendo un fisico longilineo metti un abito che riempie”.

Chi invece difende il suo look, trova l’abito molto elegante, anche per il suo tocco vintage. “Forse sono un’eccezione, ma adoro tutti i suoi abiti di Alessandra Rich! È una delle poche persone che ho visto indossare questi grandi colletti con volant.” E ancora: “uscito direttamente dagli anni ’80. Diana l’avrebbe adorato”; “Questa mi piace davvero tanto! Sembra proprio ~lei~. Voglio che Kate torni a essere la preppy!!.