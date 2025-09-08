Kate Middleton rimedia all’errore dopo la polemica: capelli castani e abito da 1.800 euro

Kate Middleton rinuncia al biondo e conferma il castano e indossa un abito da 1800 euro di Alessandra Rich durante la visita in omaggio alla Regina Elisabetta

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non ci sta ad essere al centro delle polemiche per i suoi capelli biondi. E così durante una visita a sorpresa al Women’s Institute di Sunningdale per rendere omaggio alla Regina Elisabetta, si è presentata con la chioma castana e un abito bon ton di Alessandra Rich, tornando così al suo consueto aspetto. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton rinuncia al biondo

Kate Middleton è tornata al lavoro giovedì 4 settembre, dopo due mesi di vacanza, e si è presentata con un nuovo look: capelli biondi e lunghissimi. Ma la nuova immagine della Principessa del Galles proprio non è piaciuta, al punto che è scoppiato un agguerrito dibattito sui social dove sono volate critiche e teorie su una possibile parrucca, tanto che persino l’ultimo hairstylist di Lady Diana è intervenuto per difenderla.

Anche se Kate non ha reagito a tanta furia, almeno pubblicamente, ha recepito il messaggio, vedendosi costretta a fare un passo indietro sulla nuova tinta. Come è accaduto anni fa per la frangia, Lady Middleton ha deciso di rinunciare al biondo e a scurirsi nuovamente i capelli.

Kate non ha perso tempo e si è fatta vedere nuovamente castana domenica 7 settembre, alla partita della nazionale femminile di rugby dove ha indossato un magnifico tailleur pantaloni di Alexander McQueen, rigorosamente nero in segno di lutto per la Duchessa del Kent, scomparsa la scorsa settimana.

La Principessa del Galles quindi ha rimediato subito a quello che a molti è sembrato un errore di stile. Anche se la furia con cui molte persone hanno reagito al nuovo look è davvero ingiustificabile.

Kate Middleton, uscita a sorpresa per la Regina Elisabetta

In ogni caso, Kate ha confermato il ritorno al castano anche lunedì 8 settembre, quando è comparsa a sorpresa accanto a suo marito William, durante la visita al Women’s Institute di Sunningdale, nel Berkshire, vicino alla sua residenza di Windsor.

L’uscita è stata particolarmente toccante, poiché si trattava di un omaggio a Elisabetta II, scomparsa 3 anni fa l’8 settembre. La defunta Regina infatti è stata un membro dell’istituto per 80 anni, divenendone presidente dal 2003 alla sua morte.

Getty Images

William e Kate hanno incontrato i membri del Women’s Institute e si sono fatti raccontare aneddoti su Elisabetta.

Kate Middleton in Alessandra Rich

Lady Middleton è apparsa sorridente e raggiante accanto a William. Per l’uscita formale ha indossato un abito bon ton, firmato Alessandra Rich, una tra le sue stiliste preferite, specialmente per quanto riguarda gli abiti a pois. Questa volta però il vestito era in principe di Galles, bianco e nero, con maniche corte a sbuffo, colletto rotondo, tre bottoni bianchi come chiusura, volant intorno alla vita, gonna lunga fino alle caviglie. Il costo? Circa 1800 euro.

Getty Images

Kate ha abbinato l’abito a un paio di décolleté grigie di Hugo Boss e ha impreziosito il look con degli orecchini con topazio bianco e diamanti, firmati Kiki McDonough.

Kate Middleton e William ignorano Harry

Mentre il Principe e la Principessa del Galles si trovavano in visita all’istituto femminile, Harry è arrivato a Londra e si è recato immediatamente nella Cappella di San Giorgio a Windsor per deporre dei fiori sulla tomba della nonna.

Ciò significa che William e Kate erano appena a 16 minuti in macchina di distanza da lui, ma lo hanno completamente ignorato.