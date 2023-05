Kate Middleton, look total white e blazer giallo: uno schianto ma viene sconfitta

Fonte: Getty Images Kate Middleton, le giacche da sogno che valgono migliaia di euro

Archiviata l’incoronazione, Kate Middleton torna alla sua agenda normale di lavoro e lo fa presentandosi a Bath con un look primaverile per eccellenza: completo bianco, sneaker e giacca gialla di LK Bennett che è il blazer del momento.

Kate Middleton stracciata dalla campionessa olimpica

Dopo averla vista indossare gli abiti formali dell’incoronazione di Re Carlo e il magnifico vestito da sera di Jenny Packham per l’incoronazione, Kate Middleton torna a un look più casual. D’altro canto, aveva in programma una sfida sportiva con la due volte campionessa olimpica Kelly Holmes. Di certo quando si tratta di sport la Principessa del Galles non si tira indietro e pur di vincere rinuncia a tacchi e abbigliamento complicato.

Fonte: Getty Images

Kate ha dato il massimo ma la Holmes con la sua squadra l’ha battuta per ben due volte. Al termine della sfida, l’atleta ha confessato di “essere leggermente competitiva”, al punto da non risparmiare nemmeno la Principessa del Galles che ha replicato ironicamente: “Chi l’avrebbe immaginato”. Comunque, Kate insieme al suo team, composto dai ragazzi della St Katherine’s School di Bristol, si è fatta onore e ha saputo tener testa alla sua avversaria.

Kate Middleton, la giacca gialla di LK Bennett

Di certo, in fatto di look è imbattibile. Per l’appuntamento sportivo Lady Middleton ha indossato il suo top a costine bianco di Zara (40 euro) che ha abbinato a dei pantaloni bianchi in lana Grain de Poudre, firmati Alexander McQueen, che costano 695 euro, a una cintura in pelle bianca e le sneaker con inserti metallici di Veja (120 dollari) che ha già portato in altre occasioni. Un dettaglio non trascurabile. Anche in primavera e anche con le scarpe da ginnastica Kate non rinuncia ai collant che porta rigorosamente color carne.

Pezzo forte del suo outfit è indubbiamente la giacca gialla, realizzata da LK Bennett di cui possiede diversi capi. Si tratta di un blazer monopetto con tasche laterali che si candida a diventare il must have di questa primavera. Costo? 413 euro circa. In altre parole, questo look è la risposta di Kate Middleton al mini dress e ciabatte di Hermes sfoggiati da Meghan Markle qualche giorno fa.

Fonte: Getty Images

Completano l’outfit della Principessa gli orecchini di diamanti, taglio a pera e montati su cerchi in oro, creati da Emily Mortimer (914 euro circa). Per quanto riguarda trucco e parrucco, Kate sceglie un make up naturale con un blush pesca che le illumina l’incarnato mentre i capelli sono lasciati sciolti sulle spalle con piccole onde.

Dopo la sfida con la campionessa olimpica, la moglie di William ha parlato con un gruppo di ragazze di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, che hanno raccontato delle loro esperienze a scuola, della vita familiare e dei vantaggi di essere seguite da una star dello sport.