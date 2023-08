Kate Middleton, il segreto per rinnovare i suoi look con pochi accessori

Fonte: IPA Kate Middleton regale in blu per la seconda incoronazione di Carlo. Ma il look è riciclato

Con gli stilisti più famosi al mondo che fanno la coda per poterla vestire, Kate Middleton, la Principessa del Galles, potrebbe indossare un abito nuovo di zecca ogni giorno e ad ogni speciale evento. Ma la più amata tra le reali d’Inghilterra ha deciso, nel tempo, di adottare un approccio diverso, riutilizzando e riciclando abiti e accessori caratteristici sin da quando è apparsa la prima volta sulla scena pubblica. La chiave del suo metodo sta nel cambiare poco, ma in modo efficace. Come spesso accade, sono gli accessori ad avere il potere di cambiare totalmente un look. Basta un cappello, una pochette o, addirittura, un’acconciatura per dare una vita totalmente nuova a un vecchio capo. Con l’aiuto di un occhio allenato e intelligente, a volte anche l’abito di tutti i giorni può sembrare un outfit completamente diverso (più o meno). Ecco alcuni esempi che mostrano come

Il cappotto lungo fino al ginocchio

Il cappotto jacquard color crema e oro Day Birger è stato per la Principessa Kate Middleton un capo indispensabile per i matrimoni e spesso lo ha indossato sopra un abito di pizzo di Collette Dinnigan. Vista per la prima volte alle nozze di Laura Parker Bowles e Harry Lopes nel 2006, l’ha accessoriata con un fascinator di piume, per poi optare per un cappello nero a contrasto di Jane Corbett per celebrare Oil Baker e Mel Nicholson nel 2010, e per il grande giorno di Zara e Mike Tindall nel 2011, un grande cappello Gina Foster Milinery e scarpe e pochette LK Bennett.

Sempre nel 2011, il cappotto da circa 400 euro è stato abbinato a una pochette dorata Wilbur e Gussie per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Londra. Infine, a una festa in giardino in Irlanda del Nord nel 2016 con un cappello Lock & Co e scarpe e pochette LK Bennett.

Il look di Alexander McQueen da 800 euro

La prima volta che abbiamo visto l’outfit di Alexander McQueen da circa 800 euro in stile marinaresco chic è stato nel 2011 durante una visita a Birmingham in seguito ai disordini in città. Kate ha indossato l’outfit con una camicetta bordata di blu scuro e una gonne di crêpe di lana da 590 euro per una visita nostalgica a Bletchey Park nel 2014, ripetendo la camicia e la gonna in stile militare di Alexander McQueen. È apparso di nuovo nel 2016 durante un viaggio a Portsmouth abbinato a tacchi Rupert Sanderson e una borsa Jaeger.

Il look distintivo che le sta d’incanto

La Principessa del Galles ama i tailler tradizionali con gonna e la silhouette abbottonata è diventata una sorta di look distintivo. Il completo di Luisa Spagnoli è caratterizzato da una giacca di lana stretta in vita e lo ha indossato per la prima volta nel 2011 con guanti di pelle nera, dolcevita e stivali scamosciati durante una delle sue prime uscite ufficiali dopo la notizia del fidanzamento della coppia reale. In particolare, lo ha sfoggiato durante una visita all’Università St. Andrews, dove ha conosciuto William.

La volta dopo indossò la giacca da 350 euro e la gonna da 170 euro nella turnée in Australia, dove la sua pochette Mulberry Bayswater e le decolletté Episode completavano la cintura con fiocco e l’orlo sembrava essere stato leggermente allungato. Infine Kate ha scelto di riciclare il sofisticato abito nel 2017 mentre visitava una scuola elementare, questa volta abbinandolo a décolleté nere di Gianvito Rossi e alla stessa pochette Mulberry.

L’indimenticabile cappotto Missoni

Come Duchessa di Cambridge, Kate ha indossato per la prima volta il suo cappotto Missoni blu in tessuto bouclé per un viaggio a Fortnum and Mason nel 2012, accessoriandolo con tacchi scamosciati grigi di Rupert Sanderson. Dopo tre mesi ha abbinato lo stesso abito con una borsa Jaeger e un cappello Jane Taylor per una gita giubilare a Nottingham.

Il cappotto senza colletto è da 700 euro è stato successivamente indossato nel 2014 per il matrimonio di Lucy Meade e Charlie Budgett con un cappello Lock & Co e un vestito Whistles. E ancora nel 2016 per l’apertura di un negozio di beneficienza con semplici accessori navy.