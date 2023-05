Sneakers estate 2023: quelle di Kate Middleton (e non solo) sono già tendenza

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Casual, ma very chic: Kate Middleton dopo l’incoronazione sfoggia un look sportivo ed elegante svelandoci le tendenze per la prossima stagione per quanto riguarda la sneaker estate 2023. Le scarpe da ginnastica infatti saranno un must dell’estate, abbinate a capi glam.

Subito dopo la cerimonia che ha visto coinvolta tutta la famiglia Windsor, Kate non si è concessa nemmeno un minuto di pausa. La moglie di William è comparsa nuovamente in pubblico, questa volta però senza tacchi, dimostrando come sia possibile essere chic anche con le scarpe da ginnastica. Per l’occasione la principessa ha scelto un paio di sneaker marcate Veja che costano 160 euro.

Sneakers estate 2023: dove trovare quelle di Kate Middleton

Offerta Veja Sneakers Campo Donna White Le sneakers preferite di Kate Middleton da sfoggiare in ogni occasione

Da inserire subito nella wishlist dell’estate, le sneaker preferite di Kate Middleton si possono acquistare su Amazon. Il marchio Veja ha rubato il cuore della principessa, così tanto che le ha indossate spesso in occasioni ufficiali. Non è infatti la prima volta che Kate decide di sfoggiare le scarpe da ginnastica per completare il suo look, spesso l’abbiamo vista con ai piedi le Veja, ad esempio durante una visita ufficiale all’Università di St. Andrew, luogo del suo primo incontro con William.

Ma cosa rende speciali queste sneaker, così tanto che anche Meghan Markle è stata avvistata con le Veja? Il marchio brasiliano, fra i più venduti su Amazon, punta prima di tutto sulla sostenibilità. Quelle di Kate sono caratterizzate dal logo a forma di V e sono realizzate in pelle vegana. I materiali che compongono queste sneakers infatti sono green e super innovativi. La suola interna è composta da componenti particolari come lo zucchero di canna e la gomma mazzonica. I lacci invece sono in cotone organico. I colori a disposizione sono diversi, dalla versione glitter a quella con logo rosa scelta da Kate Middleton. Le sneakers amate dalla principessa hanno suola color burro, tomaia e lacci bianchi, punta arrotondata e logo pink.

Come indossare queste iconiche scarpe da ginnastica? Perfette per l’estate, le sneakers Veja sono l’ideale abbinate con minidress floreali, bermuda, completi in lino o gonne da tennis, per uno stile sporty chic che non passa inosservato.

Sneakers estate 2023: i modelli più belli (e low cost)

Le sneakers sono le scarpe preferite per l’estate, di tendenza e perfette per creare tantissimi look. I modelli a disposizione sono vari, da quelli classici o vintage a quelli più creativi. Qualunque sia il tuo preferito una cosa è certa: le scarpe da ginnastica spopoleranno quest’estate!

Se cerchi un modello super classico prova le Puma Smash Wns v2 L. Confortevoli, sportive e ideali sia per look sporty che glamour. Queste scarpe sono un must have per chi non vuole rinunciare alla comodità, ma essere comunque alla moda. La qualità è quella Puma (con ottime recensioni su Amazon!), il prezzo very low cost (32,95 euro) per un paio di scarpe da mettere subito nell’armadio!

Offerta Skechers Graceful-Get Connected-12615 Skechers nere da donna per chi ama lo sport e non solo

Le sneakers perfette per le sportive? Ovviamente le Skechers, l’ideale per chi è sempre in movimento, ma non vuole rinunciare ad outfit favolosi. Pensate per regalare comfort, ma anche un look alla moda, si trovano a circa 50 euro (dipende dal colore scelto) su Amazon. La versione black è ottima per creare abbinamenti in modo semplice e conferire al look un fascino discreto.

Sportive e colorate: le sneakers più amate dalle celebrity hanno caratteristiche ben definite e si possono trovare a prezzi low cost su Amazon senza spendere una fortuna per i modelli in serie limitata e introvabili. In vista dell’estate esplodono i colori con sneakers coloratissime e audaci, perfette per affrontare la bella stagione.

Fila Oakmont Scarpe da Ginnastica Donna Sneakers colorate e originali da indossare sempre

Bella Hadid docet: le sneaker estate 2023 sono super originali e particolari, per dare quel twist in più ad ogni look. Il modello di Fila è fra i più amati di Amazon, almeno quanto le Vejo. Il prezzo però è più piccolo (intorno ai 100 euro) con la certezza di indossare un modello iconico.

Sneakers con Zeppa Interna Sneakers con zeppa bianca e grigia

Chi non può proprio rinunciare a qualche centimetro in più, potrà comunque indossare le sneakers quest’estate grazie ai modelli con zeppa. L’ideale è sceglierne un paio con zeppa interna e nascosta. Il risultato sono scarpe comodissime, morbide e confortevoli, da usare tutti i giorni, dall’ufficio all’aperitivo con le amiche.

Offerta Superga sneakers da donna nere Sneakers colorate e originali da indossare sempre

Iconiche a dir poco, le sneakers Superga sono low cost e alla moda. I colori a disposizione sono tantissimi, così come i modelli con dettagli particolari. Dalle più classiche a quelle con inserti in macramè, passando per quelle con la zeppa o con il foxing in corda intrecciata. Chi le ha provate (le recensioni non mentono!) non le ha più lasciate, scegliendo un modello diverso per ogni look e stagione, complice anche il prezzo contenuto.

Come abbinare le sneakers estate 2023

Regine dell’estate 2023, le sneakers sono le scarpe che tutte dovremmo avere nell’armadio. Super sportive, queste scarpe possono trasformarsi in un accessorio elegante in base alle occasioni, l’importante è abbinarle con i capi giusti. Ad esempio l’abito midi, sinonimo di glamour e ideale per creare un look comodo e al tempo stesso super femminile.

Come ci insegna Kate Middleton, che indossa un blazer con le sneakers, il modo ideale per sfoggiare le scarpe da ginnastica è metterle in contrasto con un capo elegante. Hai mai pensato, per esempio, di indossarle con un completo da ufficio? Non è un caso se questo abbinamento è diventato virale fra le it-girl. Permette di ideare un look casual chc, in particolare se con una t-shirt a tinta unita. Così dopo la giornata in ufficio non dovrai passare da casa, ma sarai subito pronta ad affrontare la serata con le amiche in qualche nuovo locale.

Se adori i jeans (e le sneakers) scegli invece un denim dritto, in tela con un taglio classico. Un look perfetto per le sere in cui le temperature sono ancora basse, fra la primavera e l’estate, da completare con un trench super glam. Sembra incredibile, ma le sneakers stanno benissimo anche con le gonne. Quest’ultime infatti donano un tocco romantico alle scarpe da ginnastica risultando a volte persino più chic delle décolléte. Scegli modelli particolari, con fiori, pois o volant, poi indossa le tue sneakers e goditi la giornata!