Kate Middleton, ultime notizie. Beatrice di York la imita ma l’abito è un fallimento

Attesa per il ritorno di Kate Middleton a Wimbledon. E quando Beatrice di York l'ha copiata nel look è stato un fallimento

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton è attesa a Wimbledon anche se non è arrivata nessuna conferma da Palazzo sulla sua presenza al torneo di tennis dove per altro dovrebbe consegnare il premio ai vincitori. Ma intanto la Principessa del Galles è di ispirazione per tutte le donne della Famiglia Reale, compresa Beatrice di York che ha indossato un abito a grossi pois, molto simile a quello portato dalla moglie di William proprio a Wimbledon qualche anno fa. Ma il risultato è molto diverso.

Kate Middleton, quando tornerà a Wimbledon

Kate Middleton prosegue le cure contro il cancro, la chemioterapia durerà per mesi. Perciò non riprenderà il lavoro, probabilmente fino al prossimo anno. Ma la speranza di rivederla ancora una volta in pubblico non viene meno. Le indiscrezioni emerse in questi giorni danno quasi per certa la sua presenza a Wimbledon e nemmeno è stato individuato un sostituto per la consegna dei premi finali.

Se la Principessa ricomparirà in pubblico è probabile che il Palazzo utilizzerà la stessa procedura che ha adottato per Trooping the Colour. In quell’occasione comunicò la presenza di Kate Middleton solo la sera prima, ossia all’ultimo per evitare di dover rettificare qualora succeda qualcosa che le impedisca di partecipare. Dunque, lo sapremo solo poco prima se Kate sarà in grado di svolgere il suo compito di madrina al torneo di tennis tra i più prestigiosi al mondo.

Però Kate resta un’icona cui ispirarsi a Wimbledon, anche tra le Principesse della Famiglia Reale, come Beatrice di York. La nipote di Re Carlo si è concessa una serata di svago andando al festival musicale estivo ad Hyde Park, insieme a suo marito Edoardo Mapelli Mozzi, dove è stata avvistata mentre cantava durante l’esibizione dei King of Leons. La Principessa ha optato per un look casual, perfetto per un concerto all’aperto, indossando un maglione blu navy abbinato a una giacca nera leggera, una borsa a tracolla color cammello e una gonna midi fluida in seta blu navy.

Beatrice di York copia l’abito di Kate Middleton ma è un fallimento

Ma quando l’appuntamento è più formale Beatrice è molto attenta al dress code e per non sbagliare e il modello cui guardare è sempre lei, Kate Middleton.

Fonte: Getty Images

Nel 2017 Kate si presentò a Wimbledon indossando un abito bianco a pois neri grandi, vita sciancrata e maniche a tre quarti, riprendendo il motivo dei puntini tanto amato da Lady Diana.

Qualche anno dopo, nel 2021, Beatrice di York incinta della prima figlia, Sienna, è arrivata al Royal Box con un abito bianco a pois neri, del tutto simile a quello della cugina acquisita, anche se alcuni dettagli non lo rendevano altrettanto moderno ed elegante.

Fonte: Getty Images

L’abito di Beatrice presentava delle maniche a sbuffo esagerate e sorpassate concettualmente, una scollatura quadrata e uno strano effetto peplo sul corpetto. I pois troppo piccoli e distanziati lasciavano troppo spazio al bianco, rendendo il modello meno divertente. Insomma, per quanto simili i look, quello di Beatrice era molto meno riuscito.