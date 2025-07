Kate Middleton, a 10 anni Charlotte si veste come lei: l’abito a pois è identico

Getty Images Kate Middleton, la passione per gli abiti a pois

Kate Middleton è un’icona di stile e sua figlia Charlotte, ad appena 10 anni, segue fedelmente le sue orme anche per quanto riguarda i look. Sicuramente ha ereditato la passione dei pois dalla mamma che, a sua volta, ha preso ispirazione da Diana.

Kate Middleton, Charlotte sempre più identica a lei

Charlotte ha preso molto da sua madre Kate Middleton. La Principessa del Galles ha trasmesso ai suoi figli la passione per lo sport. E così abbiamo visto la secondogenita tifare per la Nazionale inglese di calcio femminile a Basilea, insieme a William, dove per altro ha vinto sulla Spagna. E lo scorso 13 luglio era coi genitori alla finale di Wimbledon.

In entrambi i casi Charlotte ha seguito con attenzione e ha partecipato davvero con trasporto a quanto stava accadendo in campo. Proprio come sua madre Kate. Non solo in quelle occasioni la Principessina ha sfoggiato dei look degni del suo ruolo nella Famiglia Reale. Ma è stato soprattutto l’abito a pois indossato in Svizzera a colpire tutti, perché la somiglianza con Lady Middleton era – si potrebbe dire – spudorata.

Kate Middleton e la passione per i pois

Per Kate i pois sono un must have. Li ha indossati in diverse occasioni formali e molto spesso a Wimbledon, ma anche a cerimonie all’Abbazia di Westminster. In particolare, per gli abiti a puntini si è affidata a un marchio specifico, anche se non è l’unico, ossia ad Alessandra Rich.

Non sempre i suoi look a pois sono stati un successo, ma sicuramente sono una parte importante del suo guardaroba. Anche perché valgono tendenzialmente una fortuna. E Charlotte non poteva essere da meno.

Kate Middleton, l’abito di Charlotte identico al suo

La Principessina ha incantato il mondo domenica 27 luglio, battendo persino l’affascinante Leonor di Spagna anche lei a Basilea per la finale degli Europei femminili. Non solo, per congratularsi della vittoria delle Lioness ha condiviso il suo primo messaggio pubblico.

Per l’occasione, Charlotte ha indossato un abito blu navy a pois bianchi con mezze maniche e gonna corta a balze, firmato Guess, che aveva sfoggiato lo scorso anno a Wimbledon. Questa volta lo ha abbinato a delle Mary Jane bianche di Papouelli. Completava il suo outfit un cardigan bianco, riciclato, secondo la buona abitudine di mamma Kate.

Getty Images

L’abitino è elegante ma pratico e leggero. Dunque, l’ideale per partecipare a un evento sportivo all’aperto dove rappresenta la Monarchia.

Non solo, ricreava quasi lo stesso look che la Principessa del Galles aveva portato alla finale di Wimbledon nel 2022, stesso taglio, scollatura simile. Insomma, Charlotte era la perfetta mini me di sua mamma.

Il vestito della secondogenita di William e Kate ha fatto molto parlare di sé, lanciando una tendenza tra le giovanissime. Proprio come è accaduto per la gonna di jeans con la quale è apparsa nel video condiviso sul profilo Instagram dei Principi in occasione del compleanno di George.