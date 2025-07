Kate Middleton, come gestisce gli eccessi dei figli. Soprattutto di Charlotte

Kate Middleton ha una strategia speciale per gestire gli eccessi emotivi dei figli, in particolare di Charlotte. Ed è facile da applicare

Getty Images Kate Middleton con Charlotte

Kate Middleton ha un trucco segreto per gestire gli eccessi emotivi dei suoi figli, soprattutto di Charlotte. È uno stratagemma facile da adottare e per cui la Principessa del Galles è molto predisposta.

Kate Middleton, la strategia delle attività all’aria aperta

Come è noto, Kate Middleton è un’appassionata di sport e ha trasmesso questo suo amore per l’attività fisica ai figli, George, Charlotte e Louis. In particolare, ama quelle discipline che si svolgono all’aria aperta, come il tennis, il trekking, le passeggiate in bicicletta e il nuoto, in piscina come al mare.

Non solo, appena può, organizza giochi e altri passatempi da fare nel vasto parco che circonda la sua casa di campagna, Anmer Hall, nel Norfolk, anche d’inverno.

George, Charlotte e Louis cresciuti a contatto con la natura adorano stare fuori casa. Pare che soprattutto la Principessina abbia ereditato dalla mamma la passione per lo sport ed si lancia in qualsiasi disciplina. Quando era più piccola, giocava a calcio e a rugby, crescendo si è data all’atletica e alla corso agli ostacoli.

Ma in generale adora correre e camminare nel bosco, in compagnia dei genitori e dei fratelli, come il recente video condiviso da Kate per il compleanno di George ha rivelato. Anche in altre occasioni Charlotte ha dimostrato di essere una sportiva, come quando ha fatto sfoggia delle sue doti di arciere.

Ma Lady Middleton ha trasmesso la passione per le attività all’aria aperta ai suoi figli, non solo per farli divertire ma anche per educarli. Infatti, il contatto con la natura, la possibilità di giocare in spazi ampi serve ai piccoli per controllare le proprie emozioni.

Kate Middleton, cosa dicono gli esperti

Va notato che a George, Charlotte e Louis è chiesta una disciplina che non viene generalmente pretesa ai bambini. I Royal Baby hanno dovuto imparare fin dalla tenera età a comportarsi bene in pubblico, a seguire regole precise durante eventi lunghi e sicuramente noiosi per loro. Basti pensare solo alla cerimonia d’incoronazione di nonno Carlo.

Per bilanciare questo sforzo, Kate lascia che i suoi figli si sfoghino nella natura. Spiega l’esperta Rachel Kelly: “Sebbene a tutti i bambini piaccia stare all’aria aperta perché offre loro libertà e divertimento, questo vale soprattutto per i reali che, unici tra i bambini, sono tenuti a comportarsi bene in pubblico. Gli ambienti all’aperto offrono un gioco meno strutturato, consentendo alla fantasia reale di correre libera”.

Mentre la psicoterapeuta infantile Laura Gwilt aggiunge: “La ricerca dimostra costantemente che il tempo trascorso nella natura aiuta a ridurre lo stress, migliora l’attenzione e favorisce la regolazione emotiva. Anche una breve esposizione al verde può abbassare i livelli di cortisolo e migliorare l’umore, un aspetto particolarmente importante durante l’infanzia, quando il cervello sta ancora sviluppando la capacità di gestire le emozioni forti”.