Kate Middleton, abito controverso che divide e incidente imbarazzante con le calze

Kate Middleton ha fatto una solenne apparizione nell’Abbazia di Westminster, presentandosi con l’abito bianco a pois di Alessandra Rich che è un omaggio a Diana ma che sorprendentemente è anche perfettamente coordinato al look sfoggiato dalla Regina Camilla.

Kate Middleton, apparizione a sorpresa

Dopo averla vista sul balcone di Buckingham Palace, insieme ai tre figli, Kate Middleton ha di nuovo partecipato a una cerimonia in occasione dell’80esimo anniversario del Giorno della Vittoria in Europa, celebrando tutti coloro che hanno combattuto per difendere la libertà.

Nell’Abbazia di Westminster Kate è arrivata con William ed è entrata camminando dietro a Carlo e Camilla. Questa volta i tre figli, George, Charlotte e Louis, sono rimasti a casa. La cerimonia è troppo solenne per prevedere la loro partecipazione.

Kate Middleton, il controverso abito a pois di Alessandra Rich

La Principessa del Galles ha scelto un look decisamente diversa rispetto all’abito cappotto bordeaux. Infatti, ha indossato il suo abito bianco a piccoli pois neri, con maniche a sbuffo, a collo alto e con fascia in vita, firmato Alessandra Rich. Kate lo ha abbinato a un cappello nero, con velina e un fiore, indossato a trequarti, creato da Juliette Botterill, alle décolleté cuoio di Ralph Lauren e handbag coordinata.

L’abito non è una novità, infatti Lady Middleton lo ha già indossato nel 2022 durante la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Di solito, l’arte del riciclo è molto apprezzata dai sudditi, ma questa volta Kate è stata presa di mira per aver osato rindossare lo stesso outfit.

Sui social c’è chi protesta con lo staff della Principessa del Galles, criticandolo per essere poco creativo. Non solo perché lei ricicla spesso gli abiti, ma anche perché nel suo guardaroba ci sono molti capi simili, se non addirittura identici, ma dal colore diverso.

Kate Middleton, il look ispirato a Diana si trasforma in un omaggio a Camilla

L’abito a pois però ha anche un significato sentimentale. Infatti, è ispirato a Diana, la compianta mamma di William, cui spesso sia Kate che Meghan fanno riferimento. Lady D infatti amava molto i pois che indossava spesso durante eventi informali ed eleganti.

In particolare, Lady Middleton ha voluto sottolineare il legame con Diana, indossando anche gli orecchini di perle della compianta Principessa. Gli orecchini, donati a Diana prima del suo matrimonio con Carlo dal gioielliere Collingwood, divennero presto i suoi preferiti e li indossò molto spesso, anche durante i viaggi di Stato in Australia, Italia, Canada. Anche Kate li ha portati diverse volte e li ha anche scelto per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni.

Paradossalmente, il look omaggio a Diana, sfoggiato da Kate, era perfettamente coordinato all’outfit con cui Camilla si è presentata all’Abbazia di Westminster. La Regina ha infatti optato per un abito bianco, bordato di nero, di Anna Valentine, con ampio cappello coordinato.

Kate Middleton, l’imbarazzo delle calze

L’apparizione solenne di Kate è stata offuscata da un momento d’imbarazzo. La Principessa del Galles infatti è stata sorpresa mentre si aggiustava le calze, prima di percorrere la navata dell’Abbazia.

I collant sono obbligatori, anche d’estate, per cerimonie così formali. Lady Middleton li ha scelti velati e color carne, ma evidentemente scendendo dall’auto si sono formate delle fastidiose pieghe che ha cercato di aggiustare.

Non ci sarebbe nulla di male, anche se il gesto è poco elegante, ma per il protocollo di Corte è inammissibile. Basti pensare che i membri della Famiglia Reale non possono nemmeno togliersi il cappotto in pubblico.