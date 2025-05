Kate Middleton, il significato segreto e molto toccante della sua spilla da 5.879 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha indossato una spilla con le ali della RAF durante la commemorazione degli 80 anni dal Giorno della Vittoria. Quel gioiello, che vale quasi 6mila euro, ha un significato speciale e molto toccante per lei.

Kate Middleton fa scalpore sul balcone di Buckingham Palace

Ogni volta che Kate Middleton compare in pubblico, fa scalpore. La futura Regina d’Inghilterra sa come attrarre l’attenzione e veicolare importanti messaggi con i suoi gesti ma anche con il suo look. Ogni dettaglio del suo comportamento e del suo outfit è studiato e racchiude un significato.

Dopo una lunga pausa durata oltre un mese, Kate è tornata al lavoro. A fine aprile, in concomitanza con il suo anniversario di nozze, ha fatto un viaggio con William in Scozia e poi è ricomparsa lunedì 5 maggio con il resto della Famiglia Reale per celebrare gli 80 anni del Giorno della Vittoria.

La Principessa del Galles ha assistito alla parata militare dal balcone di Buckingham Palace, assieme a William in alta uniforme e ai tre figli George, Louis e Charlotte.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, svelata la conversazione con Charlotte

Kate è apparsa di ottimo umore e perfetta tanto nel suo ruolo istituzionale che in quello di mamma. La Principessa è stata vista scambiare alcune battute con sua figlia Charlotte. E un esperto è riuscito a comprendere dai movimenti delle labbra cosa si sono dette mamma e figlia. Kate si sarebbe rivolta con queste parole a Charlotte: “Papà è in grande forma oggi“, riferendosi pare alla sua divisa militare.

Anche William ha cercato di coinvolgere i figli nella cerimonia, chiedendo a George se sapeva riconoscere l’aereo che stava sfrecciando in cielo, mentre a Louis ha chiesto di prestare attenzione a quanto sarebbe successo e poi gli ha spiegato il percorso da fare.

Kate Middleton, il significato segreto della spilla

Kate si è presentata alla commemorazione con un look bordeaux, il colore di tendenza dell’anno per gli eventi più formali, considerato una valida alternativa del classico blu. L’outfit era composto da un abito-cappotto di Emilia Wickstead, che aveva già indossato nel 2022, un cappello coordinato di Sean Barrett e delle décolleté color cuoio di Ralph Lauren.

Tra i dettagli del suo look non è passata inosservata la spilla che si è appuntata sul bavero sinistro del cappotto. Si tratta di un gioiello molto particolare che presenta il monogramma della RAF, una corona d’alloro, simbolo di forza, sormontato dalla Corona della Regina Elisabetta, con grandi ali piumate. Il suo valore, secondo gli esperti di gioielli, si aggira intorno alle 5mila sterline, ossia circa 5.879 euro.

Fonte: Getty Images

Dunque, si è pensato a un omaggio della Principessa nei confronti dei piloti che hanno combattuto durante la Seconda Guerra mondiale. Ma in realtà il significato di quella spilla è ben più profondo e ha un legame speciale con Kate.

Infatti, Lady Middleton non ha voluto semplicemente omaggiare i veterani della RAF, ma ha voluto anche ricordare suo nonno, Ronald Goldsmith, un pilota di caccia durante la Seconda Guerra Mondiale, morto nel 2003 a 72 anni dopo una lunga malattia.

“Nel Giorno della Vittoria in Europa, la Regina Camilla e la Principessa del Galles hanno reso omaggio in silenzio attraverso il linguaggio della tradizione: Camilla con la spilla dei 12° Royal Lancers, in onore del servizio di cavalleria del padre, e Kate con le ali della RAF, che evocano la traiettoria di volo del coraggio di suo nonno in tempo di guerra”, spiegano gli esperti.