Kate Middleton, il segreto dei suoi abiti a pois che valgono migliaia di euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton osa di nuovo con i pois. George per la prima volta a Wimbledon

Ovunque vada in quest’ultimo periodo, Kate Middleton non rinuncia all’abito a pois, vera tendenza rivelazione di quest’estate. I suoi fantastici vestiti a puntini sono ormai un must have, anche se costano ciascuno più di mille euro, e soprattutto nascondono un tenero segreto.

Così nelle uniche due apparizioni che ha fatto a Wimbledon Kate Middleton ha scelto due abiti a pois. Per la finale ha optato per un abito blu navy con puntini bianchi, a maniche corte, spalline imbottite in stile anni Ottanta, scollo a V, bottoncini e ruche sul corpetto e gonna midi, firmato Alessandra Rich che sta diventando il suo marchio preferito. Costo? 1.577 euro circa. La Duchessa lo ha abbinato alle sue scarpe bicolore, dello stesso brand, che ha già riciclato più volte in un mese.

Kate Middleton, gli abiti a pois di Alessandra Rich

Qualche giorno prima l’abbiamo vista nel royal box con William indossare un modello in seta turchese a pois bianchi, che vale circa 1.762 euro, che però l’ha tradita con la stoffa che si è attaccata alla pelle costringendola a sistemarsi la gonna con la mano. Anche in questo caso la stilista è Alessandra Rich che per altro ha firmato anche la gonna a pieghe blu a pois bianchi sfoggiata dalla Duchessa nel 2021 a Wimbledon. Ma già nel 2017 a Wimbledon Kate indosso i pois: si trattava di un abito bianco a grosse bolle nere, firmato Dolce & Gabbana.

Fonte: Getty Images

A metà giugno, Lady Middleton è andata al Royal Ascot. Vi ricordate come si è vestita? Con un abito bianco a piccoli pois marroni che ha abbinato ad accessori coordinati, che ha pagato 2.298 euro. E il brand ancora una volta è Alessandra Rich. Insomma pare proprio che la Duchessa di Cambridge abbia saccheggiato il catalogo della stilista, scegliendo naturalmente solo modelli a pois.

Il primo abito con cui ha dato il via alla serie dei pois è di nuovo di Alessandra Rich, nero a puntini bianchi, indossato lo scorso marzo alla commemorazione del Principe Filippo.

Grazie all’effetto Kate, i vestiti a pois sono richiestissimi quest’estate. Come ha spiegato La stilista delle celebrità Rachel Gold al Daily Mail: “I pois sono stati indossati dagli anni ’50, quando scoppio la mania della polka. Le donne li indossavano per essere alla moda. Sono classici e molto divertenti”. Grandi star come Marilyn Monroe e Sofia Loren li hanno resi intramontabili.

Fonte: Getty Images

L’esperta ha sottolineato come le donne della Famiglia Reali li indossino per dare un tocco di originalità a look che altrimenti sarebbero troppo classici. “La Regina e Lady Diana hanno indossato i pois in diverse occasioni”, ha continuato Rachel. “Sono sicuro che alla Duchessa di Cambridge, come a tutti noi, piace indossarli perché sono un classico assoluto ma comunque divertenti come lo è lei”.

Kate Middleton, il dolce legame segreto con Diana

È svelato dunque il segreto degli abiti a pois di Kate. I suoi look a puntini sono un tenero omaggio a Diana, un modo per celebrare silenziosamente la sua persona e la sua eleganza, mantenendo un legame discreto con la Principessa che ha cambiato la Monarchia britannica. In effetti, Lady D era una vera e propria amante dei pois. Fu lei a riportarli in auge negli anni Ottanta e i modelli indossati dalla Duchessa di Cambridge a distanza di oltre 30 anni sono tutti ispirati alla Principessa che proprio al Royal Ascot nel 1988 si presentò con un vestito bianco a pois scuri come quello di Kate.

Fonte: Getty Images

Ma non è il solo a ricalcare lo stile della mamma di William. Nel 2019 Kate debuttò con un abito blu a pois bianchi dal colletto bianco, sempre di Alessandra Rich, che era identico a quello indossato da Diana nell’ottobre 1985. D’altro canto la stessa stilista dichiarò tempo fa di essere attratta “dai ribelli reali come Diana”.

La passione per i pois da parte di Kate è cresciuta nel tempo. Nel 2018 durante la visita all’Evelina Children’s Hospital di Londra ha indossato un abito verde a pois, di LK Bennett (“solo” 325 sterline). Ma ha anche osato coi colori, nel 2020 l’abbiamo vista con modello fucsia a pois neri di Oscar de la Renta e poi in verde brillante per l’abito di Suzannah da 1.475 euro. Va ricordato anche l’abitino celeste a pois bianchi con cui nel 2013 presentò il piccolo George appena nato.