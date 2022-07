Kate Middleton a Wimbledon, abito a pois da 1.762 euro con piccolo incidente

Fonte: Getty Images Kate Middleton a Wimbledon: i dettagli del look di Alessandra Rich

Kate Middleton è arrivata finalmente a Wimbledon e ancora una volta ha ceduto alla passione dei pois con l’abito di Alessandra Rich che sta diventando rapidamente il suo brand preferito. Costo? 1.762 euro. La scelta però non è stata delle più felici, infatti la seta della gonna ha prodotto un fastidioso effetto ventosa attaccandosi alle gambe della Duchessa che ha dovuto provvedere a liberarsi con la mano.

Negli ultimi giorni Kate Middleton e William sono stati presi di mira. La coppia è stata criticata per la spesa eccessiva del suo viaggio ai Caraibi, mentre il loro primo dipinto ufficiale, esposto al museo dell’Università di Cambridge, ha fatto flop, specialmente il ritratto della Duchessa è risultato finto e assolutamente distante dalla realtà.

Kate Middleton a Wimbledon con l’abito di Alessandra Rich

Dunque, l’arrivo di Will e Kate per assistere a Wimbledon alla partita dei quarti di finale tra Sinner e Djokovic deve segnare il loro riscatto dopo una serie di contestazioni.

I Duchi di Cambridge hanno raggiunto nel Royal Box l’attore David Williams e sono apparsi di ottimo umore. D’altro canto, sono entrambi dei grandi appassionati di tennis, in particolare Kate che è anche madrina di Wimbledon. Lady Middleton si è presentata al torneo con un abito turchese a pois bianchi, di Alessandra Rich. La stilista britannica sta vestendo Kate nei più importanti eventi istituzionali. L’abbiamo vista indossare sue creazioni al Royal Ascot con l’abito bianco a pois neri che ricordava il celebre look di Diana, ma anche con l’abito nero a piccoli pallini bianchi per la commemorazione del Principe Filippo. I puntini sono la fantasia bon ton dell’estate 2022 e Kate sa come sfruttarla.

Kate Middleton, incidente con la seta

Per la sua prima apparizione a Wimbledon del 2022, Kate ha scelto di riciclare l’abito turchese che ha indossato poco più di un mese fa in uno degli eventi organizzati per il Giubileo della Regina. Si tratta di un vestito midi, con maniche a sbuffo lunghe fino ai gomiti, gonna a pieghe e cintura in stoffa. Il look è perfetto se non fosse per un piccolo incidente con la stoffa del vestito. Complici l’afa e il gran caldo, la seta si è attaccata alle gambe della Duchessa che ha dovuto rimediare al guaio aiutandosi con la mano a togliersi dall’impiccio.

Completano il look della Duchessa le scarpe bicolore, bianche e nere, sempre di Alessandra Rich (720 euro) con cui aveva debuttato lo scorso 15 giugno durante la commemorazione delle vittime della Grenfeld Tower e la mini bag bianca. Infine, Kate impreziosisce il tutto con i suoi classici orecchini a goccia di perle.

Kate Middleton, perché indossa la spilla a fiocco

Altro accessorio fondamentale per assistere alla partita di tennis sono i suoi occhiali da sole Ray-Ban che condivide col marito William. Ma c’è un altro dettaglio cui non rinuncia mai a Wimbledon, la spilla a forma di fiocco, una onorificenza donatale dalla Regina. Da quando Kate è stata nominata patrona dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club, ruolo precedentemente ricoperto da Elisabetta, indossa sempre la sua spilla viola.

Kate Middleton manda un bacio

William e Kate sono apparsi di ottimo umore. Come sempre Lady Middleton segue con passione il match deliziando il mondo con le sue espressioni buffe, che i suoi tre figli hanno ereditato da lei. Addirittura la Duchessa è stata fotografata mentre sembrava inviare un bacio con la mano a qualcuno. Anche se il Daily Mail minimizza, sottolineando che sta probabilmente mangiando uno snack al volo.