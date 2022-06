Kate Middleton s’ispira a Diana: abito in seta da 2.825 euro e scarpe vintage bicolore

Fonte: Getty Images Kate Middleton, le scarpe preferite di Diana in dettaglio

Kate Middleton a sorpresa ha raggiunto William alla commemorazione delle 72 vittime dell’incendio della Grenfell Tower di Londra. La Duchessa di Cambridge ha stupito anche nella nuova immagine che ha dato di sé, una versione inglese dello stile di Charlotte Casiraghi, ma anche e soprattutto un omaggio a Lady Diana: abito bianco di Suzannah London, da 2.450 sterline (2.825 euro), e scarpe vintage bicolore che erano la passione della Principessa.

Kate Middleton, l’abito in seta italiana da 2.825 euro

Dopo aver incantato col soprabito blu di Alexander McQueen dalla scollatura proibitiva, Kate Middleton osa un’altra volta cambiando stile. La Duchessa di Cambridge ha scelto il bianco, e non il nero, per ricordare le 72 persone rimaste uccise cinque anni fa nel terribile incendio. Un tempo, quando Meghan Markle era ancora al servizio di Sua Maestà, è spettato a lei far sentire la vicinanza e il sostegno della Corona ai familiari delle vittime. Oggi il compito è passato totalmente nelle mani di William e Kate.

Lady Middleton si è presentata all’appuntamento senza annunciare la sua presenza. Indossava un abito bianco, in fine seta italiana, firmato Suzannah London, che online viene venduto a 2.450 sterline, pari circa a 2.825 euro. Si tratta di un modello a chemisier, con doppi bottoni neri sul corpetto per poi diventare una fila singola sulla gonna. L’abito plissettato sui fianchi per aderire meglio al busto è dotato di una scollatura a bavero incrociata, una cintura in stoffa bianca, mentre le maniche sono corte e a sbuffo.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, le scarpe vintage amate da Diana

Kate lo ha abbinato a delle insolite scarpe per lei. Si tratta di slingbacks bianche con la punta nera e cinturino sul collo del piede, in stile anni Trenta che sembrano ispirate a Chanel ma sono invece firmate Alessandra Rich, una delle stiliste più apprezzate dalla Duchessa ultimamente. Costo? 625 sterline, circa 720 euro, cui ha abbinato la Natasha clutch bianca di Emmy London, unico accessorio riciclato. Le scarpe bicolore erano una vera passione per Diana che ne possedeva di svariati tipi, bianche con la punta nera, bianche con la punta rossa o blu con listarella bianca.

A completare il look classico, i suoi orecchini a cerchio d’oro con perla, di Maria Black. Lady Middleton portava i suoi lunghi capelli sciolti, mentre il make up era realizzato con toni naturali.

Kate Middleton e William si commuovono

La Duchessa di Cambridge ha deposto una corona di fiori bianchi in ricordo delle vittime e si è commossa insieme a suo marito mentre ascoltava i racconti di un gruppo di bambini sopravvissuti all’incendio del 2017. William e Kate, insieme ai partecipanti alla commemorazione, hanno osservato 72 secondi di silenzio in memoria delle 72 persone morte nel rogo. Sono stati fatti volare in cielo anche 18 palloncini, uno per ogni bimbo che ha perso la vita. I presenti erano per la maggior parte vestiti di verde, come i cuori verdi che adornano il muro sottostante la torre.

William e Kate sono rimasti particolarmente toccati dalla poesia scritta da una bambina di 8 anni, intitolata Never Forget. Uno dei versi recita: “Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro. Non dimenticare mai”. Al termine della lettura, la piccola ha sorriso ai Duchi che si sono uniti agli applausi.

Nel 2017 William visitò insieme a sua nonna, la Regina Elisabetta, il luogo della tragedia. Nel 2019 Kate Middleton era accanto al marito per il lancio del lancio del National Emergencies Trust. Gli abitanti del quartiere e le famiglie che hanno vissuto la tragedia hanno sottolineato come i Duchi di Cambridge abbiano da sempre fatto sentire il loro supporto.