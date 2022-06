Kate Middleton, “bambola sciatta e inanimata”: è un fallimento

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William, il primo dipinto ufficiale

Kate Middleton è stata definita “una bambola sciatta e inanimata”, ma fortunatamente la critica non è rivolta alla Duchessa di Cambridge in carne e ossa ma al suo primo ritratto a olio con William che si è rivelato un ridicolo fallimento.

Kate Middleton, il quadro è un fallimento

A dare un giudizio così negativo del primo quadro in cui sono rappresentati Kate Middleton e William è un famoso critico d’arte e scrittore britannico, An Wilson. L’esperto non usa mezzi termini quando deve descrivere il dipinto, rivelato al mondo il 23 giugno in occasione di una visita dei Duchi all’Università di Cambridge che custodisce l’opera. Addirittura Wilson ritiene che “questo dipinto è morto come un dodo“, intendendo che è privo di anima e di espressività.

In effetti, a un primo sguardo si rimane piuttosto basiti di fronte a questo dipinto, realizzato da Jamie Coreth, un celebre ritrattista inglese, dal quale gli esperti del settore probabilmente si aspettavano qualcosa di meglio di una tela che sembra dipinta da un dilettante intriso di manierismo. Sarebbe curioso sapere cosa ne pensano William e Kate nel vedersi così rappresentati, ma naturalmente i Duchi non hanno che ammirato il dipinto con un sorriso di circostanza. In fondo, si tratta pur sempre di un omaggio nei loro confronti.

Kate Middleton, la critica dell’esperto al dipinto

An Wilson, come riporta il Daily Mail, trova aberrante soprattutto il modo in cui è stata resa Lady Middleton, da donna sorridente e brillante a bambola malinconica e noiosa. Si sofferma anche su alcuni dettagli tecnici su come è stato raffigurato il corpo di Kate che nel dipinto indossa l’abito verde scintillante di The Vampire’s Wife, portato durante il viaggio a Dublino nel 2010. “Si dice che le foto non mentono mai, ma secondo me questo dipinto rivela tutta la sua falsità”.

Prosegue il critico: “Nel suo tentativo di trasmettere un’assoluta precisione fotografica, l’artista è riuscito a rendere entrambe le figure completamente senza vita. Un buon ritrattista, che sia un fotografo o un pittore, vede nella vita del suo soggetto”. Il quadro è considerato non solo non riuscito artisticamente ma anche un fallimento se non un pericolo per la Monarchia. Infatti, sottolinea il critico, l’immagine che dà di sé la Corona è fondamentale, soprattutto ora che la Regina e il Principe Carlo invecchiano. La Monarchia, per quanto amata, è vista a volte come un’istituzione che non è in grado di stare al passo col mondo che cambia, perciò è fondamentale che si pubblicizzi nel migliore dei modi. Ma questo quadro invece fa tutto il contrario.

Kate Middleton, l’errore della Monarchia

“La nostra Monarchia costituzionale è un sistema dal volto umano, o meglio tutta una serie di volti, dai più vecchi ai bambini piccoli. Ecco perché la pittura, insieme alle tante immagini fotografiche del Principe William e della sua famiglia, gioca un ruolo così importante nella storia. Questi non sono solo scatti, pensati per far parlare i giornali. Fanno parte della storia che raccontiamo di noi stessi come nazione”, ha spiegato Wilson.

“Sì, abbiamo un antico passato, incarnato nelle grandi cerimonie di Stato e nella venerata persona della nostra grande Regina. Ma siamo anche un gruppo di persone straordinariamente diverse con uno sguardo positivo e ottimista sul futuro. Questo è ciò che la Duchessa di Cambridge trasmette così calorosamente. Merita di meglio di questa sua versione sciatta, inanimata e piuttosto imbronciata. Ci sono molti bravi ritrattisti, molti dei quali giovani, che lavorano in Gran Bretagna in questo momento, come rivela ogni anno il concorso organizzato dalla National Portrait Gallery”.

Wilson suggerisce a William e Kate Middleton di avvalersi di uno di questi artisti per commissionargli un ritratto ben fatto che non è sinonimo di vanità ma un modo per stabilire una comunicazione tra la Corona e i suoi sudditi.