Kate Middleton divina in celeste: entra nella leggenda

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William, il primo dipinto ufficiale

Kate Middleton entra nella leggenda. È arrivato per lei il momento di essere immortalata su una tela ad olio accanto al suo William in quello che è il primo ritratto della coppia, realizzato da Jamie Coreth. I Duchi di Cambridge hanno presenziato allo svelamento dell’opera d’arte e lei si è presentata con un look celeste che nasconde un messaggio segreto.

Kate Middleton e William, il primo ritratto è leggenda

Kate Middleton e William hanno quindi il loro primo dipinto ufficiale. La tela è stata commissionata nel 2021 dal Cambridgeshire Royal Portrait Fund ed è stato dato in dono al Cambridgeshire, la regione di cui sono Duchi. L’idea è nata da Sir Michael Marshall che nel frattempo è deceduto, ma a portare avanti il progetto ci ha pensato sua moglie Lady Sibyl.

Per la realizzazione del dipinto è stato chiamato Jamie Coreth, uno dei ritrattisti britannici più apprezzati. Nella tela Kate indossa l’abito verde scintillante, di The Vampire’s Wife, da 1.595 sterline (1.858 euro) che sfoggiò per la prima volta durante una storica visita di tre giorni a Dublino nel marzo 2020. In posa eterea, cinge col braccio la vita di William. Il Principe in abito scuro ricambia l’abbraccio della moglie mentre tiene l’altra mano nella tasca dei pantaloni, in atteggiamento rilassato.

Il ritratto è stato svelato per la prima volta in occasione della visita di William e Kate nel Cambridgeshire, contea che come abbiamo sottolineato dà il nome alla coppia. Il titolo di Duchi di Cambridge fu conferito loro dalla Regina Elisabetta nel 2011 dopo il loro matrimonio. I figli della coppia sono conosciuti come George, Charlotte e Louis di Cambridge.

Lady Middleton e marito hanno quindi visitato il Fitzwilliam Museum dell’Università di Cambridge, dove appunto hanno potuto ammirare per la prima volta il loro ritratto. Questo è il primo passo ufficiale che i due stanno compiendo nella storia della Monarchia britannica.

Kate Middleton, il segreto del look azzurro

Dopo il tailleur bianco, per celebrare il momento Kate si è presentata indossando un look bon ton, dai toni azzurri, con un chiaro richiamo ai colori pastello tanto amati da Sua Maestà. L’outfit della Duchessa è composto da uno spolverino celeste, lungo fino ai polpacci, sciancrato, con tasche laterali, che viene indossato aperto per permettere di rendere visibile l’abito. Kate ha riciclato il vestito di LK Bennett in voile, con piccole macchioline di svariati colori dove però predomina sempre l’azzurro. Il modello è stato creato nel 2015, ma il brand l’ha riproposto quest’anno in due colori diversi. Costo? 299 sterline (349 euro circa).

Fonte: Getty Images

Lady Middleton lo ha abbinato a clutch e décolleée in suede celesti, di Emmy London. L’azzurro è il colore principale della mise e Kate lo ripropone anche negli orecchini di acquemarine e diamanti. La tonalità non è stata una scelta semplicemente estetica, infatti oltre a essere un omaggio al gusto della Regina, l’azzurro è associato alla Monarchia, ma in generale al cielo, all’armonia e quindi alla divinità.

Ultima nota degna di essere sottolineata nel suo look sono i capelli. La Duchessa porta i capelli lunghi, sciolti sulle spalle. Abbandona l’ultra liscio e li tiene leggermente mossi.