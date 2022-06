Kate Middleton sensazionale col tailleur total white da 2.278 euro e top scollato

Fonte: Getty Images Kate Middleton, come riutilizzare la giacca bianca strategica

Kate Middleton si è presentata con un look sensazionale all’incontro con le giovani generazioni della comunità britannico-caraibica. La Duchessa di Cambridge, che era in compagnia di suo marito William, ha scelto un look monocromatico bianco di un’eleganza estrema e dallo stile completamente diverso rispetto agli outfit dei giorni scorsi. Pezzo forte della mise, la giacca di Alexander McQueen che da sola costa 1.370 sterline, pari a circa 1.592 euro. Mentre il completo lo si trova a 2.278 euro.

Kate Middleton cambia stile

Kate Middleton ha decisamente cambiato linea rispetto all’outfit bon ton sfoggiato durante il Royal Ascot dove ha indossato un classico abito a pois di Alessandra Rich, ispirato a Lady Diana. La Duchessa di Cambridge ha infatti optato per un tailleur pantalone che sta diventando un must have tra le teste coronate. Infatti, è sempre più scelto da Regine come Letizia di Spagna o Rania di Giordania, che di stile se ne intendono, per i loro appuntamenti di lavoro. Anche Kate si è adeguata e recentemente è apparsa con un completo giacca-pantaloni rosa di Alexander McQueen.

Kate Middleton, il tailleur bianco di Alexander McQueen

Ancora una volta Kate ricorre a questo brand britannico, che è tra i suoi favoriti e che ha scelto anche per il suo abito da sposa, e ricicla il blazer bianco con cui ha debuttato durante il suo recente viaggio nei Caraibi. Si tratta di una giacca sciancrata, monopetto, con taschino e due tasche trasversali sui fianchi. Costo? 1.592 euro. Lady Middleton la abbina a un top bianco, scollato quanto basta e a un paio di pantaloni bianchi, in crepe, morbidi e leggermente svasati, lunghi ben oltre le caviglie, sempre di McQueen, da 590 sterline, circa 686 euro, formando un tailleur elegantissimo.

Fonte: Getty Images

Come accessori ha optato per la Amberley Crossbody Bag, di Mulberry, e décolletée a punta con tacco sottile, entrambe bianche. Non si potevano non notare i suoi nuovi orecchini pendenti, ispirati a una costruzione architettonica, firmati Chulk, che costano “solo” 70 sterline, pari a 82 euro circa.

Abbandonate le acconciature sofisticate, necessarie quando si indossano i cappelli, Kate è tornata ai suoi lunghi capelli ultra lisci che porta rigorosamente dietro le orecchie. Un piccolo trucco per sembrare ancora più giovane. Mentre ha optato per un make up naturale con ombretti marroni e rossetto rosa, appena visibile.

I Duchi di Cambridge sono stati accompagnati dalla Baronessa Floella Benjamin, anche lei vestita color crema, all’inaugurazione del National Windrush Monument presso la stazione di Waterloo. Kate si è intrattenuta con alcuni bambini e ha dato prova di essere una fotografa esperta esaminando alcune macchine. Mentre William, che il 21 giugno ha compiuto 40 anni, ha tenuto un discorso contro la discriminazione raziale.