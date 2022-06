Kate Middleton, scoppia il caso dell’abito fucsia. Lei risponde con un look da 8.830 euro

Kate Middleton, Letizia di Spagna e le altre: look rosa da Regine

Kate Middleton non ha ancora messo piede al Royal Ascot ma è riuscita a suscitare clamore suo malgrado. Tutta colpa di quell’abito fucsia indossato da sua madre Carole alle corse dei cavalli che sembra preso in prestito dal suo armadio. Anche se c’è chi lo nega e il giallo si infittisce. Intanto, la risposta della Duchessa di Cambridge a questo mistero è il tailleur rosa di Alexander McQueen, la cui giacca costa da sola 1.420 sterline, circa 1.659 euro. Kate ha impreziosito il suo look con la parure in oro e diamanti, per un totale di 8.830 euro. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, il caso dell’abito fucsia al Royal Ascot

Al Royal Ascot quest’anno abbiamo visto molti membri della Famiglia Reale, tutti intenti a riempire il vuoto lasciato dalla Regina che per la prima volta dal 1952 non presenzierà all’evento ippico a causa dei suoi problemi di deambulazione. Per ora il protagonista indiscusso delle gare è stato Carlo con quel bacio troppo affettuoso a Zara Tindall. Ma anche Beatrice di York non se l’è cavata male.

Kate Middleton e William non si sono fatti vedere nei primi due giorni del Royal Ascot, impegnati su altri fronti come la cerimonia commemorativa per le vittime della Grenfell Tower. E poi per la Duchessa, la riunione di lavoro con i ministri per affrontare il tema della salute mentale dei bambini.

A rappresentare i Middleton all’ippodromo ci hanno pensato mamma Carole e papà Michael, presenti nel giorno di apertura. La madre di Kate è arrivata indossando uno chemisier fucsia, abbinato a un cappello nero. L’abito, firmato ME+EM, è stato indossato da sua figlia nel 2021 durante un viaggio ufficiale in Scozia. Allora Kate sostituì la cintura originale in stoffa con una di Boden, mentre Carole l’ha portato secondo il modello definito dal brand.

Sui social si è aperto un vero e proprio caso: sarà lo stesso abito indossato da Lady Middleton quello visto su Carole? La Duchessa glielo ha prestato? In molti hanno parlato di uno scambio d’abito tra madre e figlia, come spesso avviene. Ma c’è chi non è convinto e ritiene che Carole si sia semplicemente comprata lo stesso capo di Kate. La prova starebbe nella taglia e nel fatto che spesso la moglie di Will si fa modificare gli abiti per adattarli meglio alle sue forme esili e naturalmente al dress code di Corte.

Se quindi non sono stati dissolti i dubbi se si tratta di due vestiti identici o dello stesso, i social si sono scatenati anche su giudizi. Chi porta meglio questo modello, Carole o Kate? Anche in questo caso non si è arrivati a un risultato definitivo.

Kate Middleton, tailleur rosa e diamanti per 8.830 euro

Mentre la questione dell’abito fucsia continua ad appassionare i sudditi della Regina, Kate è tornata al lavoro. Questa volta l’appuntamento è una riunione con i ministri del governo per fare il punto sulla tutela della salute mentale dei minori.

Lady Middleton abbandona le frivolezze e indossa un tailleur pantalone di Alexander McQueen. Anche se non rinuncia a un tocco di femminilità col colore rosa. Sappiamo che il tailleur rosa appassiona molte teste coronate, come Letizia di Spagna che ne possiede uno di Hugo Boss. Kate abbina il suo a una t-shirt bianca aderente con scollo quadrato che lascia ampio spazio al suo ciondolo in oro bianco e diamanti da 2mila sterline e orecchini abbinati, per il valore di 3.750 sterline. I gioielli, più la giacca da 1.420 sterline fanno in totale 7.170 sterline di look, pari a 8.830 euro.