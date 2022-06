Kate Middleton, William compie 40 anni: il mega party e la promessa a Diana

Fonte: Getty Images Kate Middleton incanta al Royal Ascot 2022: il look in dettaglio

Suo marito William compie 40 anni e Kate Middleton è pronta per organizzare una grande festa di compleanno entro l’estate in una delle dimore di campagna della Regina Elisabetta. I Duchi hanno appena ricevuto il via libera dal Palazzo per un party dove dovrebbero partecipare tutti i membri della Famiglia Reale, anche se quasi certamente Meghan Markle e Harry non ci saranno. E intanto il Principe si occupa dei più bisognosi seguendo l’esempio di sua madre, Lady Diana.

Kate Middleton e William, mega festa per i 40 anni

Anche William è arrivato al grande traguardo dei 40 anni: è nato infatti il 21 giugno 1982. Kate Middleton ha intenzione di festeggiare in grande stile dopo che per i suoi 40 anni, lo scorso gennaio, ha dovuto annullare il suo party a causa della ripresa del Covid. Da qui la decisione di organizzare un party congiunto che vedrà la collaborazione anche degli altri membri senior della Corte.

La location non è ancora stata definita, ma la scelta è stata ristretta a due dimore storiche della Regina, Sandringham o il Castello di Windsor. Non è stata ufficializzata nemmeno una data. Si sa solo che il Palazzo ha dato il via libera per un party entro la fine dell’estate, in modo evidentemente di poterlo organizzare all’esterno, in uno dei giardini delle tenute prescelte. Windsor comunque sembra più congeniale, perché già nel 2000 William ha festeggiato lì i suoi 18 anni. E sempre al Castello sono stati organizzati ricevimenti per i 50 anni della Principessa Anna e per i 40 anni del Principe Andrea. Ma molto dipenderà da dove in quel momento si troverà Elisabetta.

Kate Middleton e William, fiato sospeso sulla Regina

Stando a quanto riporta il Mirror, la Regina confermerà la sua presenza solo il giorno della festa, perché molto dipenderà dalle sue condizioni di salute e dai suoi problemi di mobilità che l’hanno costretta a perdersi il Royal Ascot, dove invece William e Kate hanno brillato come coppia e in fatto di stile. Intanto, però nonna Elisabetta ha omaggiato il nipote condividendo sul profilo Instagram della Famiglia Reale una serie di immagini di Will con lei.

Dunque, nei prossimi mesi ci si deve aspettare una grande riunione di famiglia con tutto il glamour che ne consegue e naturalmente le indiscrezioni su un possibile ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan che per il momento tengono banco alle partite di polo nel club di Santa Barbara, in California. Per il momento, però, i Sussex non sono stati nemmeno nominati da Palazzo in merito alla loro possibile partecipazione al party che sarà altamente improbabile comunque. Anche perché una fonte vicina a William ha rivelato che il Principe “è rimasto sotto” per la rottura dei rapporti con suo fratello Harry. Lo strappo tra i due sembra non poter essere ricucito al meno per il momento.

William e la promessa a Diana

Intanto, proprio all’ombra dei suoi 40 anni, William raccoglie l’eredità dell’impegno sociale di sua madre Diana. Lunedì 20 giugno è stato pubblicato un articolo del Principe sul giornale, The Big Issue che sostiene i senzatetto, dove ha fatto un elogio alla Principessa: “Avevo 11 anni quando visitai per la prima volta un rifugio per senzatetto con mia madre, che nel suo stile inimitabile era determinata a far luce su un problema trascurato e incompreso. Nei 30 anni trascorsi da allora, ho visto innumerevoli progetti in questo ambito crescere sempre di più, compresi gli enti di beneficenza di cui ho avuto l’onore di essere il patrono”.

William non delude Diana

La sua promessa per i suoi 40 anni è nel segno di Diana: “Negli anni a venire, spero di portare George, Charlotte e Louis a vedere le fantastiche organizzazioni svolgere un lavoro stimolante per sostenere i più bisognosi, proprio come mia madre ha fatto per me”. Se la Principessa fosse ancora viva, sarebbe orgogliosa di lui e del fatto che il lavoro da lei iniziato continua a proseguire di generazione in generazione.

William, come Diana, ha sperimentato sul campo le iniziative di The Big Issue e qualche giorno fa ha accompagnato Dave Martin e insieme hanno venduto copie del giornale, il metà del ricavato va a sostegno dei senzatetto che collaborano alla distribuzione delle copie.