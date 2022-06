“Buona Festa del Papà”. La foto inedita di William con i figli (ma a Kate manca qualcosa)

Fonte: Getty Images Kate Middleton in blu per l’Order of the Garter: sguardi teneri con William

La foto inedita del Principe William con i figli George, Charlotte e Louis è davvero meravigliosa, ed è stata condivisa in occasione della Festa del Papà. Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno voluto dedicare i migliori auguri a tutti i papà del mondo, e lo hanno fatto condividendo uno scatto speciale, come è nel loro stile. Ma a Kate manca qualcosa: quel quarto figlio che William proprio non ha intenzione di fare.

La foto di William per la Festa del Papà: lo scatto con George, Charlotte e Louis

Per celebrare i momenti più speciali, Kate e William sono soliti condividere sul loro profilo Instagram delle foto private, che ogni volta suscitano grandi emozioni. Nonostante siano il futuro della Monarchia, cercano di condurre una vita normale e di insegnare ai figli la bellezza di attimi semplici. La foto per la Festa del Papà cattura indubbiamente il legame del futuro Re con i figli: stanno tutti ridendo, si stanno divertendo.

La Festa del Papà è un giorno molto importante per William e Kate: hanno deciso di condividere un ulteriore scatto del loro viaggio top secret in Giordania lo scorso anno. La vacanza ha significato talmente tanto che non è la prima volta che ne pubblicano delle immagini: abbiamo avuto la possibilità di ammirare il Paese sullo sfondo anche per la cartolina di Natale del 2021.

Kate e William stanno vivendo un momento felice

Al momento, il Principe William e Kate Middleton stanno vivendo uno dei periodi più felici della loro vita. Una fonte ha svelato al Mirror che, nonostante l’incremento delle responsabilità, sono pronti più che mai ad affrontare il ruolo e a sostenere la Monarchia. Il 21 giugno William compie 40 anni: al Telegraph, qualcuno ha detto che la sua vita sta per cambiare enormemente.

Gli amici intimi del Duca e della Duchessa, tuttavia, hanno anche puntualizzato che stanno cercando in ogni modo di non stressarsi per il futuro e inoltre stanno rimanendo concentrati sulla cura e sull’educazione da impartire ai propri figli. “Non vogliono pensare al futuro. Ora sono felici, e il peso del mondo non è ancora sulle loro spalle”.

Kate Middleton, il forte desiderio di un quarto figlio

C’è qualcosa, però, che disturba in sottofondo la felicità del Duca e della Duchessa di Cambridge. Ci riferiamo al desiderio della Middleton di poter aver il quarto figlio. Forse, proprio perché Kate – in cuor suo – sa cosa attende loro, spera di riuscire ad averlo prima che tutto cambi inevitabilmente.

Da quando la Regina Elisabetta sta vivendo un periodo difficoltoso a causa dei problemi di mobilità, tanti progetti e impegni sono stati trasferiti ai membri più anziani della Famiglia Reale, ovvero il Principe Carlo e consorte, Camilla Shand, ma non solo. Anche William e Kate sono sempre più presenti.

La moglie di William è una grande amante dei bambini, ma il Principe non vuole assolutamente allargare la famiglia. Chissà che, in giorni felici come questo, non possa cambiare idea, soprattutto in vista di un futuro dedito al lavoro e agli impegni che derivano dal peso di “indossare” la Corona.