Kate Middleton magnifica con l’abito di Diana da 2.248 euro. Ma qualcosa la disturba

Fonte: Getty Images Kate Middleton incanta al Royal Ascot 2022: il look in dettaglio

Kate Middleton ha fatto finalmente il suo ingresso trionfale al Royal Ascot e per tutte le altre non c’è stata più speranza. La Duchessa di Cambridge ha superato se stessa in fatto di raffinatezza con abito bianco a pois marroni, firmato Alexandra Rich, che sta diventando ormai il brand preferito dai Reali. Il modello che ha scelto costa 2.298 euro (tutti spesi bene). Graziosissimo il cappello che però la disturba e per la metà del tempo è costretta ad aggiustarselo.

Kate Middleton strega al Royal Ascot

Dopo che Beatrice di York ha provato a catalizzare l’attenzione coi suoi look e dopo il bacio quasi sulle labbra tra Carlo e Zara Tindall, il Royal Ascot è entrato nel vivo e la sua protagonista è Kate Middleton.

La Duchessa nei giorni scorsi è stata impegnata in diversi eventi istituzionali, dalla commemorazione per le vittime dell’incendio alla Grenfell Tower alla riunione coi ministri sulla salute mentale dei bambini, dove ha sfoggiato un look per oltre 8mila euro, gioielli compresi.

Kate Middleton, l’abito a pois di Alessandra Rich

Al Royal Ascot Kate Middleton va sul classico e indossa un nuovo abito di Alessandra Rich. Si tratta di un abito da cocktail in seta bianca con pois marrone scuro, collo alto che termina a sciarpa, bottoncini bianchi sulla spalla, maniche lunghe, cintura in vita e gonna morbida. I puntini sono il tratto distintivo di questo brand di cui la Duchessa possiede anche un abito blu a pois bianchi.

Lady Middleton indossa il suo nuovo abito con una sottogonna per evitare trasparenze imbarazzanti. Costo? 1.970 sterline, pari circa a 2.298 euro. La moglie di William lo abbina a clutch e suede color cuoio, dal tacco sottile, firmate Ralph Lauren. Vero tocco di classe il cappello marrone scuro in rafia, a barchetta, è di Sally Ann Provan. Decorato con graziosi fiori bianchi che sembrano gigli, Kate lo indossa a tre quarti, mentre i capelli sono strategicamente raccolti in uno chignon intrecciato.

Per quanto super chic, il copricapo dà qualche noia alla Duchessa che è costretta ad aggiustarselo continuamente con le mani come mostrano le foto scattate durante l’evento.

Kate Middleton come Diana

A completare il suo look ultra elegante, ci sono gli orecchini di perle appartenuti a Diana. Probabilmente non è un caso la scelta da parte di Kate di questi gioielli. Infatti, tutto il suo outfit sembra ispirato alla Principessa. Infatti, il 15 giugno 1988 Lady D partecipò al Royal Ascot indossando un abito bianco a pois neri con un cappello bianco ma dalla forma molto simile a quello della Duchessa. Il vestito di Diana era una creazione di Victor Edelstein, lo stilista che curava il suo look prima di Versace. La mise di Lady Middleton è una rivisitazione di quella della suocera. E non è la prima volta che si richiama a lei in questi ultimi giorni. Per incontrare i familiari delle vittime della Grenfell Tower ha indossato un paio di scarpe bicolor che erano la passione della moglie di Carlo.

Kate e William sono apparsi sorridenti e perfettamente in sintonia, quasi non curanti del caldo anomalo che sta travolgendo anche l’Inghilterra dove si sono registrati 31 gradi. Le temperature elevate hanno fatto rivedere il protocollo dell’evento, permettendo agli uomini di togliersi giacca e cravatta.