Kate Middleton viene fotografata per la prima volta con William: i due in silenzio nemmeno si guardano

Kate Middleton è stata fotografata per la prima volta con William da quando è stata ricoverata e le immagini non promettono niente di buono. La Principessa del Galles non ha mai veramente sbagliato da quando è entrata a Corte nel lontano 2011, ma dall’operazione all’addome che ha subito lo scorso 16 gennaio non è più la stessa. Ha inanellato una serie di gravi errori che stanno compromettendo la sua credibilità.

Kate Middleton, il primo incomprensibile errore fate

Kate Middleton sembra una principiante della vita di Palazzo. Insomma, sembra Meghan Markle che qualsiasi cosa faceva o diceva, sbagliava. Come può essere stata così ingenua da condividere una foto ritoccata sui social? Perché aveva bisogno di modificarla se si trova con la sua famiglia? Se proprio non voleva comparire poiché non è in forma, poteva pubblicare un ritratto di qualche tempo senza spacciarlo per attuale?

È difficile credere che non abbia pensato alle conseguenze di un’operazione di comunicazione così goffa. Anche perché, se per un motivo a tutti noi oscuro, era necessario modificare la foto di famiglia, poteva affidarsi a un esperto del mestiere, anziché metterci mano lei e cadere negli errori più grossolani del fotomontaggio.

Alla fine, dopo che le più autorevoli agenzie stampa hanno ritirato la foto della Festa della mamma, sbugiardandola, Kate è dovuta intervenire personalmente con un messaggio di scuse. Imbarazzo totale per lei, il Principe del Galles e per la Monarchia tutta. Insomma, che bisogno c’era? Il Palazzo per altro si è rifiutato di pubblicare la foto originale e anche questo solleva dubbi.

Kate Middleton, le prime foto con William

Kate è stata costretta a scusarsi tra l’altro durante il Commonwealth Day, poche ore prima dell’importante cerimonia che si è svolta nel pomeriggio dell’11 marzo, quando tutta la Famiglia Reale, tranne Carlo, lei e il Principe Andrea si sono riuniti nell’Abbazia di Westminster.

Per altro, poco prima, la Principessa del Galles è stata fotografata in auto insieme a William. Kate sta andando a un appuntamento personale, mentre suo marito si sta dirigendo a Westminster. I due siedono sul sedile posteriore, in silenzio. Lady Middleton guarda fuori dal finestrino, William a capo chino ha uno sguardo afflitto. I due avranno discusso della fatidica foto che ha indignato il mondo. Chissà di chi è stata l’idea di pubblicarla? Nel suo messaggio Kate si è assunta tutta la colpa, ma ormai non ci sono più certezze.

Se l’intento della Corona è la trasparenza, di fronte alla prima vera prova importante ha fallito totalmente. E adesso si devono raccogliere i cocci. Ma questo passo falso costerà moltissimo alla Monarchia che ogni giorno che passa appare sempre più debole e la causa principale non è nemmeno il cancro di Carlo, perché cinicamente il Palazzo è pronto ad affrontare una malattia, anche grave, del Re e poi in questo caso la successione è chiara e lineare. Ma è decisamente meno preparato a rimediare a gaffe mediatiche come quella di Kate.

Kate Middleton, l’unico motivo plausibile del ritocco

L’unica spiegazione razionale che si è trovata per l’intervento sulla foto della Festa della mamma, riguarda la difficoltà di riprendere tra bambini piccoli che contemporaneamente sorridono all’obiettivo, ma poi così piccoli George e Charlotte non sono. La motivazione è piuttosto debole e in fondo William e Kate avrebbero potuto assumere un fotografo professionista.