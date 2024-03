Kate Middleton prosegue la sua convalescenza nel più fitto mistero. La situazione è anomala e preoccupante al punto che basta la più piccola modifica nell’agenda di William da scatenare tremende congetture sulle reali condizioni di salute della Principessa del Galles.

Kate Middleton, William parla di nuovi di lei dopo le accuse di violenza

È esattamente quanto accaduto il 27 febbraio, quando William ha disdetto all’ultimo la sua partecipazione alla cerimonia di commemorazione di Costantino di Grecia per “motivi personali”. L’assenza, poco argomentata, ha creato una tale apprensione nei confronti di Kate Middleton che è circolata sui social l’ipotesi che il vero motivo per cui non si è più mostrata in pubblico, nemmeno con una foto condivisa, stia nel fatto che suo marito l’abbia picchiata così brutalmente da rendere necessario un intervento di chirurgia plastica.

L’allarme è però rientrato due giorni dopo, quando finalmente William è tornato al lavoro. Il Principe infatti si è recato alla sinagoga Western Marble Arch, nel centro di Londra, per prendere parte a una discussione sull’aumento dell’antisemitismo in Gran Bretagna. Durante l’incontro il Principe del Galles ha citato Kate Middleton. Nel suo discorso infatti ha detto: “Sia io che Catherine siamo estremamente preoccupati per l’aumento dell’antisemitismo di cui voi ragazzi avete parlato stamattina e mi dispiace così tanto se qualcuno di voi ha dovuto sperimentare una cosa del genere”.

William ha poi ricevuto un bouquet di fiori per sua moglie. Di fronte al gentile omaggio, il futuro Re di Gran Bretagna ha sorriso e ha ringraziato, visibilmente grato del pensiero che i suoi ospiti hanno avuto per Kate.

Fonte: Getty Images

Dunque, sembra difficile credere che il Principe sia violento nei confronti della moglie, anche se alcuni membri del suo staff hanno raccontato del suo carattere irascibile e spesso verbalmente aggressivo, atteggiamento che non avrebbe risparmiato a Kate.

Kate Middleton, ipotesi morbo di Crohn

Nel frattempo vengono formulate ipotesi anche sul tipo di malattia di cui soffrirebbe Lady Middleton. Abbandonata l’idea che la Principessa del Galles si sia sottoposto a una isterectomia, si è pensato che possa soffrire del morbo di Crohn. E questo perché recentemente William ha sostituito il suo segretario privato, Jean-Christophe Gray, con Ian Patrick, un ex diplomatico che è membro del consiglio di amministrazione di Crohn’s & Colitis UK, un’associazione che si occupa del morbo di Crohn e di altre malattie infiammatorie intestinali.

Questo cambiamento nello staff del Principe è stato subito collegato all’operazione all’addome subita da Kate lo scorso 16 gennaio, deducendone che potrebbe soffrire del morbo di Crohn. Anche in questo caso sono pure illazioni.

Kate Middleton sostituita da Beatrice di York

Nel frattempo la vita va avanti e mentre Kate resta convalescente tra Windsor e il Norfolk, Beatrice di York è stata chiamata a sostituirla. Nella settimana dedicata alla salute mentale dei giovani, la figlia del Principe Andrea e di Sarah Feguson ha partecipato a una tavola rotonda con dei ragazzi, alla quale era stata invitata la Principessa del Galles, da sempre in prima linea su questo tema.

Beatrice si è presentata all’appuntamento indossando una giacca in tweed di Maje e una minigonna a trapezio in maglia jacquard con stampa di fiori e tralci, firmata Alexander McQueen, un brand scelto non casualmente, visto che è il preferito di Kate, tanto da sceglierlo anche per il suo abito da sposa.