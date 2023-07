Kate Middleton e William bisticciano in pubblico: lui punta i piedi

Fonte: Getty Images Kate Middleton, la passione per gli abiti a pois

Kate Middleton e William sono stati protagonisti di un siparietto pubblico che ha rivelato alcuni tratti della loro vita privata a dimostrazione che nessuno dei due vuole cedere di fronte all’altro. E così tra i sorrisi hanno bisticciato e come sempre il motivo è dei più futili. Non erano d’accordo se sulle focaccine andasse messa prima la panna o la marmellata.

Kate Middleton al tea party con l’abito di Alessandra Rich

Dopo aver visto Kate Middleton a Wimbledon dividere il Royal Box con Roger Federer con cui è apparsa in ottima sintonia, lei e William hanno sorpreso tutti partecipando al tea party del NHS, organizzato in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del servizio sanitario pubblico in Gran Bretagna.

Per la festa ospitata dalla associazione NHS Charities Together, di cui i Principi del Galles sono patroni, Kate si è presentata con un altro abito a pois riciclato da 1.862 euro. Questa volta si tratta del vestito azzurro a puntini bianchi, con maniche a sbuffo e gonna a pieghe, di Alessandra Rich, stilista specializzata nei pois che piacciono tanto a Lady Middleton. E lo ha abbinato alle décolleté bianche di Jimmy Choo e gli orecchini con finte perle di Heavenly London.

William e Kate sono arrivati un po’ prima dell’ora del tè per aiutare nei preparativi, ossia hanno dato una mano ad allestire i tavoli e a realizzare dolcetti e focaccine di accompagnamento. È proprio in quel momento che si è consumato l’innocente battibecco. Marito e moglie stavano preparando gli scones, piccoli panetti a base di farina e burro che possono essere sia dolci che salati e in Gran Bretagna vengono appunto serviti col tè. Insieme ai Principi del Galles c’era Mel Giedroyc, celebre presentatrice inglese che ha anche condotto gli Eurovision.

William e Kate Middleton, il bisticcio in cucina

Will si è rivolto a lei per chiederle se negli scones mette prima la marmellata o la panna. La Giedroyc ha risposto senza esitazione che prima ci va la marmellata, perché più pesante. Kate ha confermato, ribadendo che anche lei a casa fa così e poi ha guardato di sottecchi suo marito. William a quel punto ha tagliato corto e ha detto: “Io metto l’ingrediente che trovo più vicino a me”. E tutti e tre sono scoppiati a ridere.

Ma il dibattito su come si preparano i famosi panetti è molto acceso in Gran Bretagna ed è motivo di veri e propri contrasti tra la fazione della marmellata e quella della panna. Per questo Kate non ha lasciato correre sulla domanda di suo marito e ha voluto ribadire la sua propria opinione sulla ricetta.

C’è da dire che il metodo della Principessa del Galles è seguito anche a Buckingham Palace. Infatti, nel marzo 2018, lo chef Darren McGrady – che ha lavorato per la Regina Elisabetta per oltre un decennio – ha rivelato che la marmellata viene sempre messa prima sugli scones ai Garden Party di Palazzo.

Dopo i panetti, William e Kate sono stati messi a decorare dei dolcetti con la crema. Anche in questo caso non erano d’accordo sulla ricetta, infatti il Principe ha esagerato con la panna e questo li ha fatti di nuovo molto ridere. Infine, hanno inaugurato il tea party portando in giardino una torta a più piani con grande stupore degli invitati.