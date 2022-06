Kate Middleton, il viaggio flop da 263.318 euro: scoppia la bufera

Fonte: Getty Images Kate Middleton, 2 look da migliaia di euro in un solo giorno

Scoppia il caso Kate Middleton e William per il viaggio che lo scorso marzo hanno fatto nei Caraibi. Pare che la coppia abbia speso 275mila dollari, pari a 263.318 euro, per quel tour di rappresentanza che ha sollevato anche numerose polemiche sulla storia passata della Gran Bretagna.

Kate Middleton, il viaggio flop da 263.318 euro

Dunque, quello che doveva essere un viaggio di riscatto per la Corona, sta in realtà affossando anche Kate Middleton e William che sono le nuove colonne portanti della Monarchia su cui la Regina ripone tutte le sue speranze, dopo che la Famiglia Reale ha perso Harry e Meghan Markle.

Buckingham Palace ha reso note le spese della Corona e sono emersi nuovi dettagli economici sul viaggio di William e Kate che hanno lasciato tutti esterrefatti. Il conto è decisamente saltato, 263.318 euro a carico dei sudditi. Un tour durato quasi 15 giorni tra Belize, Giamaica e Bahamas è stato il più costoso della Famiglia Reale nell’ultimo anno finanziario, che si è appena concluso.

Il viaggio è stato organizzato in onore del Giubileo di Platino della nonna di William, la Regina Elisabetta, ma invece di essere un tripudio per la Sovrana, si è rivelato quasi un flop. I Duchi di Cambridge hanno incontrato crescenti tensioni nelle nazioni caraibiche dove la Regina rimane capo di stato. Il tour ha visto proteste contro il colonialismo e richieste di far decadere Sua Maestà da tale ruolo. Poco o nulla sono valsi i look strepitosi di Lady Middleton a distrarre l’opinione pubblica dalle critiche.

La situazione è talmente esplosiva che recentemente Will e Kate hanno visitato la comunità britannico-caraibica di Londra, dove la Duchessa ha indossato il tailleur pantaloni bianco con cui aveva debuttato proprio durante il viaggio ai Caraibi. Durante questo incontro il Principe ha pronunciato un discorso che è sembrato rivoluzionario nel momento in cui ha riconosciuto gli errori del passato della Monarchia. “Il passato pesa molto sul presente”.

In conclusione, il viaggio di William e Kate può essere considerato un fallimento sotto tutti i punti di visti, dalle relazioni diplomatiche alle questioni finanziarie. Come dire che la cifra da capogiro è stata la peggior spesa che il Palazzo poteva fare.

Kate Middleton e William, il viaggio più caro dell’anno

E di cifra eccezionale si tratta. Infatti, nello stesso rapporto si apprende che il secondo tour più caro compiuto dai Reali quest’anno è quello del Principe Carlo a Barbados lo scorso novembre. Costo? 160.863 euro, poco più della metà di quanto speso per William e Kate. In quel viaggio l’erede al trono ha partecipato alla cerimonia di destituzione della Regina.

L’uso da parte della regina del treno reale, che l’ha portata in Scozia questa settimana, in Cornovaglia per ospitare i leader politici del G7 lo scorso giugno è costato 38.400 dollari. Il rapporto include solo i viaggi che costano più di 18.100 dollari.

Nel rapporto erano elencati anche 179 voli in elicottero da parte di membri della Famiglia Reale (per un totale di 1,1 milioni d dollari) e 24 voli charter (per un costo di 341.000 dollari). È stato anche sottolineato che la Famiglia Reale ha intrapreso più viaggi e tour nell’ultimo anno fiscale rispetto all’anno precedente a causa.