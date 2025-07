Kate Middleton, il primo messaggio pubblico di Charlotte va contro il protocollo

Getty Images William e Charlotte

Kate Middleton si è fatta da parte per lasciare spazio a sua figlia Charlotte che è la nuova protagonista della Famiglia Reale britannica, molto più di suo fratello George, destinato a salire sul trono dopo suo padre William.

Kate Middleton defilata

In effetti, Kate Middleton non si è più mostrata in pubblico dalla finale di Wimbledon, dello scorso 13 luglio, dove è stata accolta da una vera e propria ovazione dal pubblico. Qualcuno le ha addirittura gridato dagli spalti “ti amo”, contro ogni etichetta e regola di bon ton.

La Principessa del Galles è andata in vacanza con la famiglia. Lei, William e i bambini sono stati a Cefalonia, ma questo non ha impedito a suo marito di seguire con interesse l’evoluzione della Nazionale femminile di calcio.

Lady Middleton invece ha preferito ritirarsi a vita privata. Lo fa sempre a fine luglio e per tutto agosto. Ma a maggior ragione quest’anno che deve riprendersi dopo la diagnosi e le cure contro il cancro. Il suo posto è stato preso egregiamente da sua figlia Charlotte che può essere considerata la vera protagonista dell’estate.

Kate Middleton, mamma orgogliosa di Charlotte

Kate adora fare la mamma e sicuramente per lei è fonte di orgoglio vedere i figli crescere. Ma la sintonia con Charlotte è forse più evidente che con George e Louis. Mamma e figlia hanno un legame speciale, la Principessina è molto protettiva con la madre che adora trasmetterle le sue passioni, come quella per lo sport e per le attività all’aria aperta. Una strategia per aiutarla a sfogare le sue emozioni, dato che a 10 anni le è richiesto uno sforzo notevole per apparire in pubblico impeccabile.

Charlotte ha dato prova di sé in particolare domenica 27 luglio, quando è andata a Basilea con suo padre William per assistere alla finale degli Europei femminili, Inghilterra-Spagna, dove la sua squadra ha trionfato.

La partita è stata un’occasione per incontrare Leonor di Spagna e sua sorella Sofia, ma anche per condividere il suo primo messaggio pubblico.

Kate Middleton, il primo messaggio firmato da Charlotte

A dir la verità, altre volte Charlotte ha condiviso messaggi di auguri, come in occasione della Festa del Papà, ma si trattava di ricorrenze riguardanti la famiglia.

Invece, questa volta la comunicazione aveva un carattere di maggiore ufficialità. Infatti, si trattava di un messaggio di sostegno alla Nazionale femminile di calcio e aveva una particolarità in più.

Charlotte lo ha condiviso con suo padre William e così diceva: “Che partita! Leonesse, siete le campionesse d’Europa e non potremmo essere più orgogliose di tutta la squadra. Godetevi questo momento, Inghilterra. W e Charlotte“.

In molti hanno notato che la Principessina ha rotto il protocollo, perché ha firmato col nome esteso anziché con la sola lettera iniziale C. Ma il motivo è molto semplice.

Poiché anche il nome di sua madre inizia con la lettera C, Catherine, per evitare confusione si è deciso di scrivere per esteso Charlotte.