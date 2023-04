Kate e William, 12 anni di matrimonio: la foto in jeans e senza figli

Fonte: IPA Kate Middleton, il blazer preferito è il capo must have della primavera

Era il 29 aprile del 2011 quando la favola d’amore tra il Principe William e la commoner Kate Middleton ebbe inizio con un Royal Wedding più che degno di questo nome.

Da allora sono passati ben dodici anni e la coppia reale ha deciso di gioire di questo traguardo insieme agli oltre quattordici milioni di follower su Instagram, e per farlo ha pubblicato una foto senza figli e in cui il futuro Re e Regina d’Inghilterra, in sella a una bicicletta, posano sorridenti durante una passeggiata nellaa campagna inglese.

Buon anniversario di matrimonio Kate e William: la foto che non ci aspettavamo

Il “e vissero felici e contenti” del Principe William e Kate Middleton continua a far sognare i seguaci della Famiglia Reale inglese e oggi, 29 aprile, sono passati esattamente 12 anni da quanto la coppia reale per eccellenza è convolata a nozze nel Royal Wedding più importante del XXI secolo, celebrato in pompa magna in quel dell’Abbazia di Westminster.

Il Principe e la Principessa di Galles hanno deciso come ogni anno di condividere la felicità di questo traguardo anche con i loro seguaci social postando sul loro profilo istituzionale uno scatto (stavolta) decisamente inaspettato.

Per l’occasione, infatti, i due si sono fatti immortalare in abiti informali (jeans e camicia) durante un loro momento di relax. Nella foto, William e Kate posano abbracciati e sorridenti sulle loro rispettive biciclette in quella che sembra essere una spensierata e soleggiata giornata che la coppia (tra le più amate al mondo) ha trascorso concedendosi una gita su due ruote nella campagna inglese senza figli al seguito.

Non è di certo la prima volta che William e Kate celebrano il loro anniversario di matrimonio pubblicando un romantico post social, ma è la prima che optano per uno scatto che non sia particolarmente patinato e istituzionale.

Kate Middleton sfoggia il perfetto look da scampagnata chic: jeans, camicia di pizzo sangallo (e anello di zaffiro in mostra)

Quasi Regina di fatto e da sempre Regina di stile (anche in abiti low cost), nella foto social per il dodicesimo anniversario di matrimonio Kate Middleton ha dato ancora una volta tutte noi una lezione di buongusto.

Il suo outfit caratterizzato da jeans skinny a lavaggio scuro, camicia di pizzo sangallo, scarpe da ginnastica e borsone in tessuto color cammello è infatti il look perfetto, e scicchissimo, per una gita fuori porta in campagna.

Inoltre, nella foto non si può fare a meno di notare un prezioso dettaglio: sulla mano sinistra di Kate (poggiata ad hoc sul manubrio della sua bicicletta in bella vista) troneggia il famoso anello di fidanzamento regalatole da William.

Il gioiello con zaffiro e brillanti che fu di Lady Diana, per anni è stato oggetto di una sorta di “leggenda metropolitana” secondo la quale Harry, che lo aveva ereditato dalla madre, l’avrebbe donato al fratello quando ha saputo della sua volontà di sposare Kate.

Nella biografia Spare – Il secondogenito, lo stesso Harry (tra le tante) ha raccontato la verità sul gioiello: “All’epoca del fidanzamento di William e Kate igiornali pubblicarono articoli sdolcinati sul momento in cui avevo capito che Willy e Kate erano una coppia perfetta” ha scrutto il Duca di Sussex «sul momento in cui avevo deciso di donargli l’anello che avevo ereditato da mamma, il leggendario zaffiro, un momento di tenerezza tra fratelli, un momento di vicinanza fra tutti e tre, rubbish, fesserie: non era successo niente di tutto questo».

La verità, infatti, è che l’anello non era mai stato di Harry. Come ha sottolineato lo stesso Principe: «All’epoca lo aveva già William: lo aveva chiesto dopo la morte di mamma ed ero stato ben felice di cederglielo».