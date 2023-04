Kate Middleton, l’anniversario più triste: su Instagram la sua ultima foto

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno voluto celebrare con un toccante messaggio sul loro profilo Instagram il compleanno della Regina Elisabetta, nata il 21 aprile 1926. Avrebbe compiuto 97 anni.

La Regina Elisabetta avrebbe avuto 97 anni

Questo è il 21 aprile più triste per la Famiglia Reale che per la prima volta dopo 96 anni non può festeggiare il compleanno della Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre scorso.

Mentre fervono i preparativi per l’incoronazione di Carlo e Camilla, che avverrà il prossimo 6 maggio, e la tensione cresce a Palazzo tra le preoccupazioni per l’arrivo a Londra di Harry e perché la cerimonia sia perfetta sotto tutti i punti di vista, William e Kate Middleton non hanno voluto dimenticare l’augusto genetliaco di Elisabetta II.

Kate Middleton, il ricordo toccante della Regina

Così hanno condiviso su Instagram una foto di Sua Maestà circondata da alcuni nipoti e pronipoti, che è stata scattata l’estate scorsa a Balmoral. La Regina è molto provata, dimagrita, quasi consumata come lo era negli ultimi mesi di vita. Seduta su un divano verde con una coperta di lana sulle gambe, forse non solo per scaldarsi ma per nascondere qualche segno della malattia (si dice che avesse la leucemia), sorride a fatica ma appare contenta di essere circondata dalle nuove generazioni della sua famiglia. Nella foto ci sono anche i tre figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis che indossa una camicia riciclata del fratello maggiore.

A commento dello scatto, scrivono i Principi del Galles: “Oggi sarebbe stato il 97° compleanno di Sua Maestà la Regina Elisabetta.

Questa fotografia – che la ritrae con alcuni dei suoi nipoti e pronipoti – è stata scattata a Balmoral la scorsa estate”, quindi davvero poco prima della dipartita della Sovrana.

Kate Middleton, l’ultima foto della Regina

Autrice della foto è Kate Middleton, come riporta la didascalia su Instagram. Questa è l’ultima foto scattata dalla moglie di William alla Regina. La Principessa è un’appassionata di fotografia e ha realizzato diverse immagini dei figli, di solito in occasione dei loro compleanni, che poi sono diventati ritratti ufficiali. Ha anche immortalato Camilla, la Regina consorte sempre in occasione del suo genetliaco.

Molti i commenti commossi dei sudditi. Qualcuno scrive: “Avrebbe compiuto 97 anni oggi mentre io ne compio 24. Ho sempre amato condividere questa giornata con lei. Spengo una candelina in più per lei sulla mia torta”. “questa foto è davvero bellissima🥺😪, speravo che oggi venisse pubblicata una nuova foto della Regina ma questa è molto più bella di quanto immaginassi💙”. Altri commentano con un semplice: “Mi manca”. C’è chi ha un pensiero anche per Harry e scrive: “Bella immagine. Anche i figli di Harry avrebbero potuto esserci, fu invitato ma purtroppo rifiutò. Scommetto che si rammarica per questo”.