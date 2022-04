Kate Middleton, il segreto del suo matrimonio che vale 147mila euro

Kate Middleton in rosa esagera col bon ton

Kate Middleton e William festeggiano 11 anni di matrimonio. Si sono sposati infatti il 29 aprile 2011, sei mesi dopo aver annunciato ufficialmente il loro fidanzamento nel novembre 2010 quando per la prima volta la Duchessa sfoggiò al dito l’anello con zaffiro che fu di Lady Diana. In quel gioiello è custodito il segreto delle nozze di Will e Kate che vale 123mila sterline, ossia 146.611.10 euro per la precisione.

Kate Middleton, come acquistare il suo anello di fidanzamento

L’anello di Diana è forse il più famoso al mondo, chiunque lo indossi si sente una Principessa. Per questo puoi acquistare online una sua perfetta imitazione a meno di 20 euro.

Ma tornando all’originale, era il 16 novembre 2016 quando Kate Middleton arrivò insieme a William al St James’s Palace per annunciare il fidanzamento. Allora aveva appena 28 anni e non era ancora abituata ad avere l’attenzione dei media di tutto il mondo su di sé. Vestita con un grazioso abito blu, Kate al braccio di William mostrava con orgoglio il suo anello con zaffiro centrale e una corona di diamanti.

Quell’anello fu scelto da Carlo per Diana. La Principessa amava gli zaffiri che erano la sua pietra preferita perché s’intonavano perfettamente al colore dei suoi occhi. Si dice che il Principe scelse l’anello, creato da Garrard, da un catalogo, in modo molto distaccato quasi a presagire il tragico destino della loro unione.

Kate Middleton, il segreto che vale 147mila euro

Sta di fatto che l’anello che oggi porta Kate e da cui non si separa mai, malgrado siano passati 11 anni, non è esattamente quello portato da Lady Diana. Infatti, furono necessarie alcune modifiche per adeguarlo al dito della Duchessa di Cambridge.

William si rivolse gioielliere G. Collins and Sons per ridimensionarlo. Sono state aggiunte piccole perline di platino all’interno dell’anello per ridurne il diametro, invece di romperlo e rinsaldarlo. In questo modo, il gioiello ha mantenuto la sua forma originale e nessuno si è accorto di questa piccola modifica. Un segreto che i Duchi di Cambridge hanno conservato gelosamente per diversi anni.

Carlo pagò l’anello per Diana 28mila sterline, si stima che oggi valga 123mila sterline, poco meno di 147mila euro. Ma, in realtà il gioiello non ha prezzo. Infatti, solo per la sua storia e per essere appartenuto alla Principessa del Galles è diventato un oggetto dal valore inestimabile.