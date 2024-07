Kate Middleton, ultime notizie. Sua figlia Charlotte eredita 300mila euro in borse. E la Chanel di Diana

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton prosegue la chemioterapia contro il cancro e non la vedremo più fino al prossimo autunno. Ma sua figlia Charlotte sta diventando sempre più protagonista, soprattutto dopo l’uscita con sua mamma e sua zia Pippa alla finale di Wimbledon. E fra qualche anno potrà sfruttare la collezione di borse di sua madre che al momento è stata stimata in 250mila sterline, poco meno di 300mila euro.

In sette mesi Kate Middleton si è mostrata in pubblico solo due volte, al Trooping the Colour e alla finale di Wimbledon. La Principessa del Galles sta combattendo la sua battaglia contro il cancro e non è ancora finita. Adesso trascorrerà qualche settimana in vacanza, tra il Norfolk, ad Anmer Hall, e la Scozia nel castello di Balmoral, insieme a William e ai tre figli.

Si spera che possa fare un’altra apparizione pubblica in autunno, ma non tornerà al lavoro prima del 2025. Questo non significa che Kate trascorra le sue giornate senza fare nulla. Quando le forze glielo permettono, si occupa da case delle sue associazioni benefiche e soprattutto dei figli.

Charlotte, erede delle borse di Kate Middleton

Una grande preoccupazione riguarda l’istruzione di George. L’iscrizione alla scuola secondaria è stata rimandata, perché lei e William non trovano un accordo sull’istituto. Ma anche Charlotte sta crescendo e la malattia di mamma Kate l’ha resa più premurosa e attenta nei suoi confronti.

Fonte: Getty Images

Charlotte assomiglia molto a Kate, nei modi e anche nello stile. A lei spetteranno un domani tutti i gioielli della Principessa del Galles che valgono almeno 82 milioni di sterline. Ma non erediterà solo quelli. Tra qualche anno potrebbe già prendere in prestito dal guardaroba di Lady Middleton le sue borse.

Pare che la collezione di Kate al momento conti 110 pezzi. Nello specifico 80 pochette, 15 borse a mano, tracolle, tote e cartelle. Le borse sono di vari brand, si va da Alexander McQueen a Aspinal of London e Jimmy Choo, fino alle preziosissime Chanel.

Il top della sua collezione è proprio rappresentato da una borsa Chanel, appartenuta a Diana, il cui valore è inestimabile. E sarà ereditata da Charlotte. A questa si aggiunge la borsa Dior, sempre di Lady D, che vale oltre 5mila sterline.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, quanto vale la sua collezione di borse

L’esperta di moda Amber Graafland ha stimato che le borse di Kate valgono circa 250mila sterline, ossia 300mila euro. E ha spiegato: “Per la maggior parte dei comuni mortali 110 borse sembrano una cifra enorme, ma se si considera che la Principessa partecipa a più di 100 impegni pubblici all’anno, in realtà non è poi così esagerato”. L’esperta ovviamente si riferisce a prima della diagnosi di cancro.

Fonte: Getty Images

“Kate sa che ha bisogno di clutch senza tempo e borse da giorno con manico superiore nel suo guardaroba. Avendo scelto con cura modelli evergreen, li indossa ripetutamente.” La Graafland ha sottolineato che è difficile stimare il valore delle borse di Kate, perché i prezzi oscillano continuamente.

Fonte: Getty Images

“Mentre le borse Chanel costano più di 5.000 sterline, le borse Aspinal of London partono da circa 500 sterline. Bisogna considerare che le borse firmate, come le Chanel, aumentano di valore. Quindi, mentre la sua borsa bordeaux era stimata a 4.000 sterline nel 2015, oggi costerebbe il doppio. Una borsa Chanel, un tempo appartenuta alla Principessa del Galles, non ha prezzo. In futuro la principessa Charlotte sembra destinata a ereditare una collezione davvero notevole.”