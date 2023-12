Fonte: IPA Alexandra di Lussemburgo, il matrimonio da favola con l’abito più desiderato dalle spose

Royal Baby in arrivo nel piccolo e ridente Lussemburgo. Come annunciato dalla Casa Reale lo scorso lunedì, la Principessa Alexandra è in dolce attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con il marito Nicolas Bagory. Un annuncio che arriva a otto mesi dal (doppio) matrimonio della giovane coppia, sempre più innamorata e al settimo cielo, pronta ad allargare la famiglia.

Alexandra di Lussemburgo in dolce attesa del primo figlio

Con il consueto annuncio Reale, lo scorso lunedì 19 dicembre la Casa di Lussemburgo ha comunicato al mondo la notizia più lieta: “Le loro Altezze Reali, il Granduca e la Granduchessa, sono lieti di annunciare che la Principessa Alexandra e Mister Nicolas Bagory aspettano il loro primo figlio – si legge su Instagram -. La nascita è prevista per la primavera. Il Granduca, la Granduchessa e i membri delle due famiglie si uniscono a questa grande felicità”.

L’unica figlia femmina del Granduca Enrico e della Granduchessa Maria Teresa si prepara a diventare mamma per la prima volta, coronando un sogno d’amore cominciato in sordina, com’è nel suo stile. La Principessa Alexandra non è mai stata tipo da grandi proclami e ha scelto di tenere la sua relazione con l’ormai marito Nicolas Bagory lontana dai riflettori. Un nuovo Royal Baby si aggiunge alla famiglia, dopo la nascita del secondogenito del fratello Guglielmo, erede legittimo del Ducato, che all’inizio del 2023 ha dato il benvenuto al piccolo Francesco, nato dall’amore con la moglie Stéphanie.

L’amore tra Alexandra di Lussemburgo e il marito Nicolas Bagory

La Principessa di Lussemburgo è una vera outsider tra i giovani Reali europei, sempre lontana dai riflettori nonostante sia una delle donne più ammirate del Vecchio Continente. Giovane e bella, Alexandra non ha mai dato modo di parlare di sé (negativamente) e ha sempre cercato di condurre una vita misurata, all’insegna dei buoni sentimenti e degli interessi personali che coltiva con grande impegno e interesse. Si è laureata due volte e non ha mai nascosto di essere un’orgogliosa secchiona, tanto per dirne una.

Anche per quanto concerne la sua vita sentimentale, la Principessa di Lussemburgo non ha mai voluto dare in pasto ai “lupi” la sua relazione con Nicolas Bagory, al punto che non si è saputo di loro se non con l’annuncio ufficiale delle nozze, che si sono celebrate lo scorso aprile con una doppia cerimonia. La prima, celebrata con rito civile, è stata emblema dello stile di questa giovane donna: nessun eccesso, neanche il classico velo, ma solo un paio di piccoli orecchini di perle e un completo bianco con un’elegante cappa firmato Valentino.

La seconda cerimonia, celebrata con rito religioso presso la chiesa Saint Trophyme a Bormes-les-Mimosas, ha dato vita al classico matrimonio da fiaba che tutti si aspetterebbero da una vera Principessa, con la Famiglia Reale al completo e un prezioso abito bianco da sogno.

Si dice che quello tra Alexandra e Nicolas sia un amore sbocciato tra i loro adorati libri, presumibilmente con un colpo di fulmine dopo il quale non si sono più lasciati. Una passione, quella per lo studio, che certamente tramanderanno anche al figlio (o alla figlia) che aspettano con grande gioia la prossima primavera.