Claire di Lussemburgo, è suo il primo Royal Baby del 2024

Record inatteso per la Principessa Claire di Lussemburgo. Terzo figlio per lei e il Principe Felix: è nato il piccolo Balthazar

Fonte: IPA Claire e Felix di Lussemburgo

Di certo non sarà stato nei suoi pensieri in quei momenti delicati e, con ogni probabilità non lo è neanche adesso, ma Claire di Lussemburgo ha dato alla luce il primo royal baby del 2024. Si tratta del terzo figlio che va ad accrescere la famiglia con il Principe Felix. L’annuncio pubblico è giunto lunedì 8 gennaio ma la nascita è avvenuta il giorno precedente, domenica 7 gennaio. Meno di 24 ore dopo l’Epifania, ecco il regalo più dolce che la Principessa Claire di Lussemburgo potesse desiderare.

Il terzo figlio di Claire e Felix

Come detto, il nuovo arrivato nella Famiglia Reale di Lussemburgo è il terzo figlio della Principessa Claire e del Principe Felix. I due erano divenuti genitori per la prima volta il 15 giugno 2014, dando alla luce la Principessa Amalia. A distanza di due anni è poi nato suo fratello Liam, precisamente il 28 novembre 2016.

Se i primi due hanno appena due anni di differenza, il più piccolo giunge invece poco dopo sette anni. Annunciata non soltanto la nascita ma anche il suo nome. Per lui è stato scelto Balthazar Felix Karl. L’annuncio è stato molto dettagliato, e così conosciamo svariati specifiche del primo royal baby del 2024: 3.220 kg e 50 cm alla nascita, in perfetta salute come sua madre.

Felix e Claire: la storia d’amore

Il coronamento dell”amore tra Felix di Lussemburgo e l’allora Claire Lademacher è avvenuto a settembre 2013. Ecco quando si sono sposati, dieci anni fa. Oggi i due hanno 39 e 38 anni e l’esplosione del sentimento risale all’inizio degli anni Duemila. Si sono visti per la prima volta presso il prestigioso Collège alpin international Beau Soleil (tra le più antiche scuole pubbliche della Svizzera), a Villars-sur-Ollon, nel Cantone di Vaud.

Molto giovani, non si sono più lasciati, sottostando anche ad alcune ferree regole del protocollo reale. Nel 2012, infatti, hanno preso parte al matrimonio del fratello maggiore di Felix, il Gran Duca Guillaume, con la Contessa Stephanie de Lannoy, senza ricevere l’autorizzazione di sedere l’uno di fianco all’altra durante la cerimonia.

Pochi mesi dopo, però, hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Claire Lademacher venne presentata ufficialmente alla stampa il 27 dicembre 2012, presso Chateau de Berg. Sposatisi con rito civile il 17 settembre 2013 in Germania, precisamente presso Konigstein im Taunus. Ciò per rispettare il protocollo, che vuole che la sposa possa celebrare le nozze nel proprio Paese di nascita. Il 21 settembre è poi seguita una cerimonia religiosa in Francia, presso la Basilica di Sainte Marie-Madeleine, a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Claire è così divenuta Principessa di Lussemburgo, trasferendosi in Francia con il suo neo marito, precisamente nel sud del Paese, presso Chateau Les Crostes. Qui vantano un’azienda vinicola di Lorgues, di proprietà della famiglia Lademacher da moltissimi anni. Lei non è però soltanto una Principessa o moglie di uno degli eredi al trono. È principalmente una donna affermata e di successo. Un’imprenditrice che ha fondato un proprio marchio, Young Empire, brand d’abbigliamento e accessori per bambini.