La Royal Family si prepara ad affrontare un 2024 ricco di eventi, istituzionali e non. Molti sono già stati programmati, altri al contrario restano un’incognita ma certamente faranno parlare di sé. Del resto, com’è consuetudine, spesso i dettagli vengono celati fino all’ultimo momento per ragioni di sicurezza. Tra gli eventi più attesi senza dubbio vi sono alcuni compleanni importanti, incluso quello di Harry che non ha ancora accorciato le distanze dalla famiglia.

Il Principe Edoardo compie 60 anni

Nato il 10 marzo 1964, il Principe Edoardo si prepara a spegnere 60 candeline in questo 2024. Un traguardo importante per il Duca di Edimburgo che ancora non ha deciso come festeggiare il grande giorno. Conoscendolo non è da escludere che voglia organizzare qualcosa di intimo e privato insieme alla famiglia, con la sua splendida moglie Sophie e i figli Louise e James.

Sfogliando i compleanni reali, l’ultimo 60esimo a essere festeggiato nella Royal Family è stato quello del Principe Andrea nel febbraio 2020, pochi mesi dopo le sue scandalose rivelazioni in merito a Jeffrey Epstein. In quell’occasione Andrea optò proprio per un evento intimo con le due figlie, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia di York.

Carlo e Camilla volano in Canada

Si vocifera di un Royal Tour in Australia per Re Carlo e la Regina Camilla, ma intanto abbiamo certezza di un altro viaggio importante nel 2024: quello in programma in Canada il prossimo maggio e della durata di una settimana. Si tratta del primo in un regno britannico da quando sono saliti al trono.

Non sarà certamente un viaggio semplice, dal momento che Carlo e Camilla si ritroveranno ad affrontare le proteste repubblicane, che contestano la loro influenza nel proprio Paese. I sondaggi indicano che i canadesi stanno diventando sempre meno favorevoli alla monarchia.

Trooping the Colour, la parata per il compleanno del Re

Tra gli eventi più attesi anche in questo 2024 c’è senza dubbio il Trooping the Colour, la tradizionale e festosa parata con cui il Regno Unito celebra il compleanno del Re. Come ogni anno si svolge nel cuore di Londra nel mese di giugno, scelto per via delle condizioni atmosferiche favorevoli per un evento di tale portata e nonostante il vero compleanno di Carlo cada nel mese di novembre.

Hugh Grosvenor si sposa, il Royal Wedding più atteso

La Royal Family si prepara a celebrare uno dei matrimoni reali più attesi. Come già annunciato qualche mese fa Hugh Grosvenor, duca di Westminster, sposa Olivia Henson il prossimo 7 giugno nella cattedrale di Chester. Fino a prima dell’annuncio l’affascinante Duca era uno degli scapoli d’oro tra i Reali europei, ma la bella Olivia – imprenditrice nel settore dell’alimentazione gourmet – gli ha rubato il cuore più di due anni or sono.

Hugh Grovesnor è profondamente legato alla Famiglia Reale essendo uno dei padrini del Principe George, nonché amico intimo del Principe William e di Kate Middleton e figlioccio di Re Carlo. Quest’ultimo e i Principi di Galles saranno certamente nella lista degli invitati alle nozze insieme alla Regina consorte, ma resta l’incognita sulla “pecora nera” della famiglia e suo grande amico: il Principe Harry.

Harry compie 40 anni

E proprio a proposito di Harry, anche per lui il 2024 rappresenta un traguardo importante: il 15 settembre compie 40 anni. Potrebbe essere un’occasione per riconciliarsi con la Famiglia Reale, ma al momento non sembra vi sia alcuna possibilità di raggiungere la pace tanto agognata da sudditi e appassionati Royal.

Dal momento che ha perso tutti i titoli insieme alla moglie Meghan Markle, da protocollo non dovrebbe spettargli alcun tipo di celebrazione ufficiale. Intanto anche il piccolo Archie, nato lo scorso 2019, si prepara a cominciare la scuola elementare dopo aver concluso il percorso alla scuola materna.