Re Carlo concede il titolo a Edoardo e svela la sua favorita

Fonte: Getty Images Chi è la Contessa del Wessex che ruba la scena a Kate Middleton

Re Carlo ha concesso il titolo di Duca di Edimburgo a suo fratello Edoardo e si è scoperto rivelando al mondo chi è la sua favorita a Corte, la cognata Sophie del Wessex. Camilla rosica e Kate Middleton è ancora una volta messa all’angolo.

Carlo nomina Edoardo Duca di Edimburgo

Carlo ha nominato suo fratello minore Duca di Edimburgo nel giorno del suo 59esimo compleanno, conferendogli il titolo che era appartenuto al padre, il Principe Filippo. Ma in questo modo ha elevato di rango anche la moglie di Edoardo, Sophie del Wessex è ora la Duchessa di Edimburgo. Dunque, il Sovrano ha giocato a carte scoperte e ha dimostrare di avere una preferenze con la cognata che, d’altro canto, era la nuora preferita della Regina Elisabetta tanto che le permetteva di chiamarla “mamma”. Sua Maestà adorava il carattere pratico e composto della moglie di suo figlio Edoardo e per questo le affidava con sicurezza incarichi delicati.

Fonte: DiLei

Sophie, la favorita di Carlo

La Contessa del Wessex è stata spesso definita “l’arma segreta” del Palazzo, perché si è sempre tenuta lontana dai scandali e dal gossip. Ha vissuto fino ad ora in modo ineccepibile servendo con grazia la Monarchia senza mai eccedere o essere fuori dalle righe. Un’eccezione quindi rispetto agli altri membri della Famiglia Reale, spesso protagonisti della cronaca rosa. Lo stesso Carlo negli anni Ottanta e Novanta ha conquistato le copertine di tutto il mondo coi tradimenti a Diana, la tresca con Camilla, il divorzio ecc. Per non parlare di Andrea, la vergogna della famiglia, seguito da Harry e Meghan Markle. William e Kate Middleton non sono stati esenti dai pettegolezzi, anche se per ora non hanno dato grandi scandali. Mentre Edoardo e Sophie sono l’emblema di come dovrebbero comportarsi i nobili al servizio della Monarchia.

Il titolo di Duchessa di Edimburgo dà ora a Sophie un ruolo di primo piano all’interno della Corte e averle concesso questo privilegio dimostra quanto Carlo la stimi e la favorisca, contando su di lei ora che sta snellendo la Monarchia. D’Non solo, il Re ha rinforzato in questo modo la continuità di veduta con sua madre Elisabetta che appunto stimava molto Sophie e in più ha compiuto la volontà di suo padre che avrebbe voluto mantenere viva la sua memoria.

Sophie ed Edoardo in quanto Duchi di Edimburgo hanno maggiore peso nella Famiglia Reale e saranno chiamati d’ora in avanti Altezze Reali. La coppia, che è sposata dal 1999, attualmente vive a Bagshot Park, vicino a Windsor. È sempre stata molto legata a Elisabetta che d’altro canto ha sostenuto la nuora soprattutto dopo la morte della madre nel 2005. Sophie ed Edoardo hanno due figli, Louise Windsor e James, Visconte Severn.