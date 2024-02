Le cognate di Mary di Danimarca: Alexandra e Marie

Fonte: Getty Images La prima moglie del Principe Joachim di Danimarca, Alexandra, e l'attuale, Marie, Principessa di Danimarca

Nella monarchia danese si intreccia una storia di matrimoni, divorzi e nuove alleanze, che coinvolge tre donne: Marie Cavallier, moglie del Principe Joachim di Danimarca, Alexandra Manley, ex moglie del Principe e attuale Contessa di Frederiksborg, e Mary Donaldson, la Regina consorte di Danimarca.

Ci sono stati un po’ di alti e bassi tra le tre donne e al momento sembra che le tensioni tra Mary e Marie non si siano placate. Le voci su un rapporto poco idilliaco tra le due sono rafforzate dall’assenza di Marie alla proclamazione del nuovo Re, il cognato Frederik, ufficialmente per rimanere accanto ai figli negli Stati Uniti. Molti ritengono che i rapporti tesi tra le cognate stiano addirittura crescendo in una faida che minaccia di dividere definitivamente la famiglia reale danese. Marie entra nella famiglia reale quando Mary è già Principessa ereditaria da quattro anni.

Marie Cavallier, una francese alla corte danese

Marie nasce a Parigi nel 1976, il padre, Alain Cavallier, è l’ex comproprietario di un’agenzia pubblicitaria, mentre la madre, Françoise Grassiot, è proprietaria dell’hotel “Chateau de la Vernède”, vicino ad Avignone.

Dopo la scuola primaria, Marie si trasferisce in Svizzera per studiare alla Beau-Soleil International Boarding School di Villars, dove rimane fino all’esame di maturità nel 1993. Prosegue gli studi universitari in economia all’università di Ginevra, per poi volare oltreoceano al Babson College di Boston, terminando con la laurea presso il Marymount Manhattan College di New York. Mentre studia all’università, Marie lavora come insegnante di francese.

Fonte: Getty Images

Dopo aver completato gli studi universitari, inizia a lavorare presso l’agenzia pubblicitaria DoubleClick Inc. a New York come coordinatrice del marketing internazionale e prosegue la sua carriera lavorando in altre agenzie pubblicitarie e di stampa.

Marie incontra Joachim a una festa privata a Ginevra nel 2005, quando lui è già divorziato da Alexandra. Per sposare il Principe Joachim, Marie rinuncia alla cittadinanza francese diventando danese e alla fede cattolica per abbracciare la chiesa evangelica luterana.

Il royal wedding e la vita da principessa

Il 24 maggio 2008, Marie Cavallier sposa il Principe Joachim di Danimarca nella chiesa di Møgeltønder e il banchetto nuziale si tiene al Castello di Schackenborg. La coppia ha due bambini: Henrik nato nel 2009 e Athena nel 2012. Nel 2023 la famiglia si trasferisce a Washington, dopo aver vissuto due anni a Parigi.

Fonte: Getty Images

Durante il periodo trascorso nella capitale francese, la Principessa Marie assume il ruolo di rappresentante culturale speciale presso la sezione affari culturali dell’Ambasciata di Danimarca a Parigi, per rafforzare la cooperazione tra Francia e Danimarca.

Prima di Marie e, anche, di Mary, alla corte danese c’era un’altra Principessa molto amata, definita addirittura la “Diana del Nord”, per la sua eleganza e il suo grande impegno sociale.

Alexandra Manley, da Hong Kong a Copenhagen

Alexandra, oggi Contessa di Frederiksborg, è la prima moglie del Principe Joachim di Danimarca, il figlio minore di Margherita II. Figlia di Richard Manley, nato a Shanghai da padre britannico e madre cinese, e di Christa Nowotny con origini austriache e ceche, Alexandra, la maggiore di tre sorelle, è nata a Hong Kong nel 1964. Il padre era dirigente di una compagnia assicurativa e la madre una manager di una società di comunicazione.

Descritta da un ex insegnante come “fredda e sofisticata”, Alexandra, dopo gli studi superiori a Hong Kong, si laurea in business internazionale studiando all’estero presso le università di Vienna, Tokyo e Londra.

Il colpo di fulmine

Dopo il suo ritorno per lavoro a Hong Kong, Alexandra incontra il Principe Joachim a una festa in città, dove il giovane e affascinante reale lavora per una compagnia danese di trasporto marittimo. Dopo un corteggiamento veloce, iniziato nell’autunno del 1994, il Principe Joachim, regala ad Alexandra un anello di fidanzamento con diamanti e rubini – i colori della bandiera danese – mentre la coppia è in vacanza insieme nelle Filippine.

Fonte: Getty Images

Il fidanzamento, che coglie di sorpresa sia la famiglia di Alexandra che quella di Joachim, viene ufficializzato a maggio 1995. Alexandra abbandona il suo posto di dirigente in una società di investimenti di Hong Kong, lascia la cittadinanza britannica per quella danese e si converte alla chiesa luterana.

Molto portata per le lingue, – parla fluentemente inglese, francese, tedesco, giapponese e cantonese – in soli tre mesi dalla prima lezione, riesce a fare un discorso pubblico in danese, stupendo tutti: “Ho deciso di imparare subito la lingua. Sarebbe stato terribile doversi alzare e parlare in inglese ad un appuntamento ufficiale, o per ringraziare qualcuno. Sarebbe stato assolutamente sbagliato. Questa ora è la mia casa e quindi non c’era altra scelta”.

Le nozze e il divorzio

Il 18 novembre 1995 Alexandra diventa Principessa di Danimarca, sposando il secondogenito della Regina nella cappella del Castello di Frederiksborg. Il loro primo figlio, Nikolai, nasce quasi 4 quattro anni dopo nel 1999, mentre il secondo, Felix arriva a luglio del 2002. Alexandra è molto amata nella sua nuova patria d’adozione e in tutta Europa, lavora molto per la Corona e piace tanto anche alla suocera.

Fonte: Getty Images

Nel 2004 l’annuncio della separazione della coppia, la prima della famiglia reale dal 1846, è un fulmine a ciel sereno per la Danimarca. Dopo la separazione e il divorzio nel 2005, Alexandra decide di rimanere nella patria di adozione dichiarando di sentirsi danese: “La Danimarca ora è la mia vita, i danesi mi hanno accolta a braccia aperte fin dall’inizio”.

La vita fuori dal palazzo reale

Joachim e Alexandra hanno mantenuto legami stretti e sono spesso visti sorridenti e sereni insieme ai figli. Alexandra continua ad essere presente agli eventi della famiglia reale danese, come il 40° giubileo della Regina Margherita II o i 50 anni del Re Frederik, nel 2018.

Fonte: Getty Images

Poco dopo il divorzio, Alexandra ritrova l’amore con il fotografo Martin Jørgensen. I due si sposano nel marzo 2007, ma divorziano nel 2015, dopo otto anni e mezzo insieme. Al momento del matrimonio perde il trattamento di sua altezza reale e il titolo di principessa, diventando “Sua Eccellenza Alexandra, Contessa di Frederiksborg”.

Tuttavia, l’ex Principessa cresce dal punto di vista lavorativo, arrivando ad un punto alto nella sua carriera e nel 2017 assume la prestigiosa posizione di Poling Chair of Business and Government presso la Kelley School of Business dell’Indiana University.

Nello stesso anno, Alexandra annuncia la rinuncia alla sua indennità annuale di 2,1 milioni di corone – circa 280.000 euro – a partire dal luglio 2020, quando il figlio minore Felix sarebbe diventato maggiorenne.

Marie vs Alexandra

Si è sempre pensato che la Principessa Marie di Danimarca avesse un buon rapporto con la prima moglie del marito, Alexandra. Ma un video del 2018 apparso su Se og Hor mostra un momento piuttosto teso tra le due. Marie e Alexandra stanno assistendo al diploma di scuola del figlio di Alexandra e Joachim, Nikolai.

Fonte: Getty Images

Alla fine della cerimonia Marie e Nikolai posano per una foto fuori dalla scuola insieme a Joachim, abbracciandosi. Nel giro di pochi secondi, si vede Alexandra unirsi alla foto, spingendo via il braccio di Marie. La Principessa apparsa visibilmente stupita, in pochi attimi si ricompone per le foto, sorridendo alle telecamere. Alexandra ha successivamente negato qualsiasi tensione tra lei e la nuova moglie del marito. Rispondendo all’articolo pubblicato da SE og Hor, il suo avvocato ha dichiarato a BT che il pezzo è “in tutto e per tutto puramente inventato” e “personalmente offensivo”.

Mary, arriva nella famiglia reale dopo Alexandra ma prima di Marie e gioca un ruolo cruciale nel mantenere, per un periodo, l’armonia all’interno della famiglia reale. Ha sempre mostrato rispetto verso Alexandra, nonostante il divorzio con Joachim.

Con Marie, negli anni, costruisce un rapporto cordiale che si incrina alcuni anni fa, soprattutto nel settembre 2022, quando la decisione della Regina Margherita, suocera di tutte e tre, di privare del trattamento di sua altezza reale e dei titoli di principe e principessa i quattro figli di Joachim, arriva improvvisamente mettendo di malumore sia Marie sia Alexandra, madri dei quattro nipoti interessati dal provvedimento.

La scelta che divide e crea nuove alleanze

I figli del secondogenito di Margherita II mantengono solo il titolo di conte/contessa di Monpezat, ereditato dal Principe consorte. Una mossa che fa rimanere tutti basiti, perché se la ragione di rendere più snella la casa reale, contenere le spese e soprattutto rendere i nipoti liberi di vivere le loro carriere professionali è comprensibile, lascia però molte perplessità.

Fonte: Getty Images

La Contessa di Frederiksborg, madre dei figli maggiori, manifesta subito la sua contrarietà e il suo shock. A seguire anche Joachim e Marie parlano con i media ribadendo il loro disappunto e facendo capire che anche il loro trasferimento a Parigi non è stato proprio una scelta. Nei giorni seguenti, Mary di Danimarca si lascia sfuggire alcune parole che non sono molto di supporto per i nipoti, i cognati e la ex cognata: “Posso capire che sia stata una decisione difficile da prendere e altrettanto difficile da ricevere. Il cambiamento può essere complicato e può ferire. Ma questo non significa che la decisione non sia quella giusta”.

Dopo questo episodio cala il gelo nel regno di Amleto e, soprattutto, Mary e Marie si sono viste insieme solo in sporadiche occasioni ufficiali con dei sorrisi molto tesi e di circostanza. Vedremo se adesso che Frederik è Re e Mary è Regina, i rapporti torneranno ad essere più distesi o se il problema del secondogenito, della cosiddetta “scorta”, non si risolverà nemmeno in questa famiglia reale.