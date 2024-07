Alexandra di Hannover in minigonna sfida Charlotte Casiraghi

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover, la figlia di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover, si sta ritagliando il suo spazio nel jetset, restringendo il campo di influenza della sorellastra Charlotte Casiraghi con la quale non sembra abbia un grande rapporto. E i look sfoggiati alle sfilate di Parigi, compreso un minidress di Chanel, sembrano una vera e propria sfida di visibilità.

Alexandra di Hannover si prende la scena a Parigi

Alexandra di Hannover è sempre stata quasi il brutto anatroccolo dei figli di Carolina di Monaco. I fratelli Casiraghi hanno sempre fatto fronte comune e Charlotte, identica alla madre, è fin da ragazzina la quinta essenza della bellezza e della eleganza. La sorellastra, figlia del Principe di Hannover, molto più piccola (è nata infatti 1999) è rimasta isolata, lasciata un po’ in disparte. E non importa che sia la Principessa più titolata di Monaco e che abbia anche il titolo di Sua Altezza Reale.

Negli ultimi anni però Alexandra si sta facendo avanti ed è sempre più protagonista del glamour monegasco e non solo. Ancora non è testimonial di nessun brand prestigioso, come Charlotte Casiraghi volto di Chanel o come sua nuora Beatrice Borromeo, ambassador di Dior. Ma forse nemmeno le interessa, anche se la passiona della moda le scorre nelle vene, d’altro canto è figlia di Carolina di Monaco.

Così durante la settimana dell’alta moda di Parigi, Alexandra si è fatta vedere alle sfilate, contrariamente a sua sorella Charlotte, e non è passata inosservata.

Alexandra di Hannover, il tubino cortissimo di Giambattista Valli

La Principessa è stata invitata alla sfilata haute couture di Giambattista Valli e si è presentata con uno splendido look, firmato ovviamente dalla maison italiana. Alexandra ha scelto un tubino corto nero, con gonna ben al di sopra del sopra il ginocchio, con colletto e polsini delle maniche lunghe in raso. Ad esaltare il giro vita c’è una cintura in stoffa bianca con fiocco frontale, mentre l’abito molto pudico è impreziosito da un bottone gioiello.

Fonte: Getty Images

Quello di Alexandra è un look essenziale ma super raffinato con décolleté a punta nere e minibag con manico, ovviamente entrambe di Giambattista Valli. Niente da invidiare a Charlotte e a Beatrice.

Alexandra di Hannover in Chanel, sfida a Charlotte Casiraghi

Ma la vera sfida di Alexandra alla sorellastra Casiraghi l’ha lanciata qualche giorno dopo sempre a Parigi e sempre con un minidress.

Infatti la Principessa di Hannover ha osato indossare un graziosissimo abitino bianco con gonna corta a palloncino di Chanel, il brand legato a Charlotte e alla mamma Carolina di Monaco. Il vestito in questione è molto estivo, con scollo a V, maniche corte, da ragazzina. E Alexandra lo indossa benissimo, abbinandolo a una borsa in paglia con tracolla, di Ruslan Baginskiy, al cui evento è stata invita, lei e non la sorella.

Altro punto a favore per Alexandra riguarda l’amore. Mentre Charlotte, come sua mamma, non è stata molto fortunata. Si è appena separata dal marito Dimitri Rassam e ha iniziato una storia d’amore con lo scrittore Nicola Matthieu, la Principessa di Hannover è felicemente fidanzata da anni con Ben-Sylvester Strautmann. I due stanno insieme dal 2016 e lui è il fidanzato ideale, se non fosse per la passione per i night club. Si attendono solo i fiori d’arancio.