Alexandra di Hannover, fuga d’amore con Ben-Sylvester Strautmann. Carolina di Monaco tace

Alexandra di Hannover e il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann fotografati durante una fuga d'amore in campagna. Carolina di Monaco non dice nulla

Fonte: IPA Carolina di Monaco

Alexandra di Hannover fugge con il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann in campagna, lontana da occhi indiscreti e dallo stress del Palazzo. E mamma Carolina di Monaco non dice nulla e lascia fare.

Alexandra di Hannover, la rivincita su Charlotte Casiraghi

Alexandra di Hannover, la Principessa più titolata di Monaco grazie a suo padre Ernst August di Hannover, è abituata a stare in disparte e a vivere nell’ombra della sorellastra maggiore, Charlotte Casiraghi. I confronti tra le due non si sprecano, specialmente quando partecipano insieme alla madre Carolina di Monaco agli eventi, e di solito Alexandra ha la peggio.

Fonte: Getty Images

Ma la Principessa di Hannover non se ne fa un cruccio, almeno nessuna indiscrezione su contrasti e gelosie tra le sorelle è mai emerso. D’altro canto, l’ultima figlia di Carolina ha una vita, che almeno sulla carta, è ricca di soddisfazioni. Si è appena laureata in giurisprudenza e scienze politiche alla New York University e soprattutto da otto anni ha al suo fianco, Ben-Sylvester Strautmann, che a quanto pare non la delude mai.

Alexandra di Hannover, fuga con il fidanzato

Così, quando la vita a Montecarlo diventa troppo soffocante, Alexandra può contare sul suo fidanzato. I due, lo scorso fine settimana, si sono concessi una fuga romantica in campagna, lontano da tutti. La Principessa ha voluto immortalare il momento d’amore con una foto insieme a Ben che ha pubblicato nelle Storie del suo profilo Instagram. Un’istantanea, destinata a sparire dopo poche ore, per non alimentare eccessivi gossip sulla loro relazione.

Alexandra e Ben-Sylvester sono abbracciati. Lei indossa un trench di pelle marrone, jeans e berretto da baseball e guarda sorridendo l’obiettivo. Lui in jeans e pullover blu sembra più interessato al bassotto della fidanzata che è a passeggio con loro. Sullo sfondo un cielo grigio, carico di pioggia e la campagna francese.

È probabile che la coppia si sia rifugiata nella villa di campagna della Principessa, ma lei non dà indicazioni precise sul luogo dove è stata scattata la foto. Pare però, stando a indiscrezioni d’Oltralpe, che quello sia il loro nido d’amore, dove vanno ogni volta che vogliono ritagliarsi dei momenti solo per loro.

Carolina di Monaco approva

Carolina di Monaco approva totalmente la relazione di sua figlia Alexandra. D’altro canto Ben-Sylvester proviene da una ricchissima famiglia di banchieri di origine tedesca, studente modello di gestione aziendale e cestita nella squadra di basket del Principato. La sua passione per le serate in discoteca a fare il DJ è più che perdonabile, un semplice passatempo giovanile che presto lo stancherà.

Carolina apprezza molto la discrezione della coppia che non ha mai fatto nulla di eccessivo o sconveniente. Al contrario, ogni volta che appaiono insieme sono sempre descritti come innamorati felici e teneri. Perciò, non ha avuto alcun problema ad accettare in famiglia il futuro genero che ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2018 al Ballo della Rosa, anche se frequentava Alexandra già dall’anno precedente.

Fonte: Getty Images

Da allora, la Hannover e il fidanzato compaiono assieme non solo alla serata di gala, organizzata proprio da Carolina, ma anche al GP di F1 di Montecarlo e in altri eventi del Principato dove partecipa la Famiglia Principesca.