Alexandra di Hannover, la doppia vita del fidanzato. Carolina di Monaco trema

Alexandra di Hannover, figlia di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover è fidanzata da tempo con Ben-Sylvester Strautmann. Una relazione perfetta, iniziata alla fine del 2016, se non fosse che lui conduce una doppia vita: rispettabilissima di giorno ma decisamente non convenzionale di notte, specialmente se si appresta a imparentarsi con due famiglie di alto lignaggio, come i Grimaldi e gli Hannover.

Ben-Sylvester Strautmann, la passione per i nightclub

Alexandra di Hannover sembrava essersi trovata il fidanzato ideale. E per più di una ragione. Al primo posto ovviamente l’amore. La Principessa e Ben-Sylvester Strautmann stanno insieme dal 2016 e tra loro non c’è mai stato uno screzio, almeno in pubblico. Nessuna voce maligna o gossip pruriginoso li ha mai toccati in tutti questi anni.

Strautmann è praticamente sempre al fianco di Alexandra, almeno in quelli che sono gli eventi più importanti e glamour del Principato di Monaco, l’ultimo in cui sono comparsi insieme è stato il Ballo della Rosa 2023. E formavano una coppia bellissima. Di certo, il ragazzo è molto più presente per Alexandra, di quanto lo sia Dimitri Rassam per Charlotte Casiraghi. Perciò, quest’ultima ha deciso di lasciarlo.

È evidente che Ben-Sylvester e la Hannover sono innamorati e seriamente coinvolti reciprocamente. Le loro nozze sarebbero infatti sono questione di tempo.

Strautmann in fondo è il candidato perfetto, con un solido patrimonio milionario, un lavoro assicurato e una famiglia di banchieri di tutto rispetto. Ma alla fine, scavando in profondità, si scopre che anche lui ha il suo scheletro nell’armadio, una passione notturna davvero poco consona.

Ben-Sylvester Strautmann, che tra breve dovrebbe diventare marito della Principessa di Hannover, adora i nightclub. Ma quel che è peggio, non è un semplice frequentatore di locali notturni. No, lui proprio ci lavora. Infatti, se di giorno studia per prendere le redini dell’azienda di famiglia, di notte ama fare il DJ, una professione piuttosto discutibile per il genero di Carolina di Monaco che sperava di consolarsi almeno con il fidanzamento di sua figlia Alexandra, visto che le relazioni di Charlotte Casiraghi non hanno mai avuto un esito positivo.

Pare che lavori nei locali più esclusivi della Costa Azzurra e che qualche anno fa abbia fondato un’etichetta con un amico. Non è chiaro se Alexandra partecipa alle serata animate dal fidanzato. Di certo, i genitori di lui non approvano questa passione e nell’ambiente finanziario serpeggia un po’ di malcontento.

Al momento, è tollerata la passione di Ben-Sylvester solo perché si pensa sia momentanea. Si spera infatti che terminati gli studi e dopo il matrimonio, metta definitivamente la testa a posto.

Chi è Ben-Sylvester Strautmann

Ben-Sylvester Strautmann è nato il 31 dicembre 1998 in Bassa Sassonia (Germania). La sua famiglia si è arricchita col commercio di macchine agricole. I suoi genitori lavorano nel settore bancario. Quando Ben era piccolo, si sono trasferiti nel Principato di Monaco dove tutt’ora vivono.

Strautmann studia economia al King’s College di Londra, ama molto lo sport, in particolare il basket dove si è particolarmente distinto. È fidanzato con Alexandra di Hannover dalla fine del 2016. La loro prima uscita insieme avvenne durante gli ottavi di finale di Champions League nel marzo 2017. Il 24 marzo 2018 al Ballo della Rosa fu ufficializzata la loro relazione.