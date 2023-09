Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover a confronto

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e la sorella Alexandra di Hannover a Parigi

Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover: due ragazze molto riservate nei rapporti personali, cresciute però sotto i riflettori del mondo nel Principato di Monaco.

La madre Carolina di Monaco

La madre di entrambe è la principessa Carolina di Monaco, primogenita del Principe Ranieri III e dell’indimenticabile attrice americana Grace Kelly, mentre per quanto riguarda il padre, Charlotte è la figlia di Stefano Casiraghi, morto tragicamente nel 1990 in un incidente di offshore, e Alexandra è la figlia del principe Ernst August di Hannover, terzo marito della principessa monegasca e capo del casato tedesco di cui porta il cognome.

Sebbene Alexandra sia l’unica figlia nata dal matrimonio dei suoi genitori, ha un gruppo di fratelli più grandi con i quali ha un rapporto stretto: oltre a Charlotte ci sono Andrea e Pierre nati dal matrimonio di Carolina con Stefano Casiraghi e i figli del padre: il principe ereditario Ernst August e il principe Christian di Hannover.

Fonte: Getty Images

Tra Charlotte e Alexandra ci sono tredici anni di differenza e le loro vite hanno avuto percorsi diversi ma sempre molto vicini.

Sia Charlotte Casiraghi che Alexandra di Hannover adorano lo sport anche se hanno eccelso in discipline diverse: la prima ha vinto alcune gare di equitazione in passato mentre la seconda nel pattinaggio.

Alexandra di Hannover

Alexandra si è affermata come pattinatrice, rappresentando anche Monaco alle Olimpiadi giovanili europee. Ha frequentato la scuola nel Principato, presso la prestigiosa Institution François d’Assise-Nicolas Barré e oggi, Alexandra è nota soprattutto come habitué delle prime file alle sfilate parigine (Dior, Stella McCartney e, naturalmente, Chanel come Charlotte).

Debutto in società

All’età di 16 anni, Alexandra ha fatto il suo debutto al famoso Ballo della Rosa di Monaco in abito Chanel insieme alla madre e a Charlotte; quando la stampa, durante la serata, le ha chiesto come rivolgersi a lei, ha risposto timidamente: “Potete chiamarmi Alex”.

Fonte: Getty Images

Da allora è stata presente a gran parte degli eventi mondani del piccolo Principato, molto spesso in compagnia della sorella Charlotte come ad esempio all’ultimo Gran Premio di Monaco. Nelle occasioni pubbliche, a differenza della sorella Charlotte spesso in total look Chanel come la madre Carolina, la Principessa Alexandra ha dimostrato di essere una maestra nell’abbinare i marchi della High Street con gli stilisti di fascia alta.

Fonte: Getty Images

Da alcuni anni, oltre ai fratelli, a farle sempre più spesso compagnia agli eventi glamour di tutto il mondo c’è il suo affascinante fidanzato. Rampollo di una ricca famiglia tedesca, Strautmann è cresciuto a Monaco e ha fatto il suo debutto in pubblico con la principessa Alexandra sei anni fa.

Il casato di Hannover

La famiglia del padre – Hannover – è nella linea di successione al trono britannico. Nell’ottobre 2018, Alexandra si è convertita al cattolicesimo, rinunciando così al suo lontano posto nella linea di successione inglese.

Fonte: Getty Images

Quando nel 1714 l’ultimo monarca Stuart, la Regina Anna morì, la corona di Gran Bretagna passò, grazie all’Act of Settlement del 1701, ai cugini protestanti tedeschi, la Casa di Hannover, nella persona di Re Giorgio I, che all’epoca era 52° in linea di successione al trono. Era l’unico possibile erede e il primo tedesco a salire su un trono britannico, così la principessa Alexandra ha avuto degli antenati che sono stati monarchi in Gran Bretagna, l’ultima dei quali è stata la celebre Regina Vittoria.

Charlotte Casiraghi

Charlotte ha radici italiane da parte di padre ed è la figlia secondogenita della principessa Carolina, fin da piccola ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica per la sua bellezza e il suo charme. È stata descritta da persone vicine a lei come una donna elegante nei modi, sofisticata e dotata di un gusto impeccabile.

Fonte: Getty Images

“Non sono una Principessa”

È bilingue in francese e inglese e parla correttamente l’italiano e un po’ di tedesco, ma dice “sono timida a parlare in italiano”. Charlotte è undicesima in linea di successione al trono monegasco e non ha un titolo reale, poiché i titoli vengono concessi come favore dal Principe e sua madre Carolina li ha rifiutati per i suoi figli per proteggere la loro autonomia. “Non sono una Principessa”, ha dichiarato a Vogue Francia Charlotte “Lo è mia madre, non io. Sono la nipote di un Capo di Stato. E con questo status, ho alcuni doveri di rappresentanza, nulla di molto vincolante o di eccezionale “.

L’amore per la filosofia e la scrittura

Dopo gli studi superiori, Charlotte ha conseguito una laurea in filosofia presso la prestigiosa Università Sorbona di Parigi. Concluso il percorso universitario, ha scritto per varie riviste tra le quali AnOther Magazine e per il supplemento domenicale del quotidiano britannico The Independent.

La stampa francese fin dall’adolescenza ha seguito continuamente la vita di Charlotte Casiraghi e negli ultimi anni non sono mancati servizi giornalistici sulle sue ultime storie d’amore: da quella di quattro anni con l’attore comico franco-marocchino Gad Elmaleh al matrimonio del 2019 con Dimitri Rassam. Da queste due relazioni sono nati due bambini: Raphaël di dieci anni, e Balthazar di cinque.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi divide il suo tempo tra la cura dei figli e l’organizzazione dei Rencontres Philosophiques, una conferenza mensile di filosofia a Montecarlo che gestisce insieme al suo professore Robert Maggiori, con il quale ha anche co-scritto L’arcipelago delle passioni, un libro di saggi filosofici, uscito nel 2018.

Chanel: il marchio amato dalle sorelle

Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover hanno in comune la passione per il marchio francese Chanel, essendo state per molti anni legate da una grande amicizia con il designer del marchio, Karl Lagerfeld; la principessa Carolina è stata una musa di Chanel negli anni ’80 e ’90 e Charlotte Casiraghi oltre ad essere attualmente una Ambassador del brand ha persino scelto di affidarsi alla casa di moda per il suo secondo abito da sposa. Charlotte ha indossato Chanel anche al Met Gala di quest’anno, che era stato organizzato in onore dello stilista scomparso. Alexandra di Hannover vive con più discrezione l’amore per la moda e non la vediamo nelle copertine patinate, se non quando viene immortalata alle feste monegasche.

Fonte: Getty Images

Un altro punto in comune tra Charlotte e Alexandra è la riservatezza e la volontà di mantenere la propria vita personale al sicuro anche se è molto difficile per personaggi pubblici come loro. Sicuramente evitano di rilasciare interviste e, anche quando non possono farne a meno, cercano di non parlare della vita privata e familiare.

Nonostante condividano il legame di sangue Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover conducono due vite diverse, date anche dalla differenza di età, che però coincidono spesso con gli eventi monegaschi e le sfilate parigine, le occasioni in cui vengono spesso fotografate insieme.