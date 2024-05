Charlotte Casiraghi come Carolina di Monaco, si rifiuta di divorziare

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha lasciato suo marito Dimitri Rassam lo scorso gennaio, ma non ha alcuna intenzione di divorziare. Esattamente come ha fatto sua mamma Carolina di Monaco che si è separata da Ernst August di Hannover senza però porre fine ufficialmente al matrimonio.

Charlotte Casiraghi rifiuta il divorzio a Dimitri Rassam

La storia dunque si ripete: Charlotte Casiraghi segue le orme di sua madre Carolina di Monaco nella gestione burocratica del matrimonio. Entrambe si sono sbarazzate dei loro mariti, per ragioni diverse però, ed entrambe non hanno firmato le carte del divorzio, pur vivendo la loro vita sentimentale in tutta libertà.

Charlotte Casiraghi ha lasciato suo marito Dimitri Rassam a gennaio 2024, dopo 4 anni di matrimonio e un figlio, Balthazar. Pare che la monegasca non sopportasse che il marito fosse sempre assente a causa del suo lavoro. Le loro vita risultavano di fatto incompatibili per gli impegni degli altri, poi lei voleva vivere a Monaco, lui tra Parigi e Los Angeles. Dunque, i rapporti erano inesistenti.

In realtà, pare che a sancire la fine del loro matrimonio sia stata l’attrazione fatale di Charlotte Casiraghi per lo scrittore Nicolas Mathieu. I due si sono conosciuti a Parigi durante uno degli incontri letterari organizzati dalla figlia di Carolina e da lì è scoppiata la passione che ha messo una pietra tombale sul matrimonio di lei.

Charlotte e Nicolas non si nascondono più, anche se le presentazioni ufficiali con la famiglia Grimaldi non sono ancora avvenute. Sembra che Carolina di Monaco non veda di buon occhio Mathieu, troppo di sinistra per lei. Ma dietro a tanta reticenza ci sarebbe il fatto che Charlotte è ancora ufficialmente sposata a Dimitri Rassam. Dunque, non è una donna libera e Nicolas di fatto sarebbe il suo amante, una posizione troppo scomoda e difficile da giustificare per permettergli di fare il suo ingresso ufficiale a Palazzo.

Charlotte Casiraghi come Carolina di Monaco, perché non vogliono divorziare

D’altro canto, pare che Charlotte al momento non abbia minimamente intenzione di divorziare dal marito. Le sue priorità sono altre e comprenderebbero anche un terzo figlio con l’affascinante scrittore.

Dunque, la Casiraghi, come sua madre Carolina, non vuole divorziare, rendendo quindi definitiva e ufficiale la fine del suo matrimonio. Dietro questa decisione non ci sarebbe alcuna preoccupazione legata al protocollo o a un eventuale scandalo che potrebbe scoppiare nella Rocca. Anche se, a ben considerare, sua madre Carolina si è sposata tre volte ma non ha mai divorziato. Il primo matrimonio con Philippe Junot è stato annullato dalla Sacra Rota, Stefano Casiraghi, l’amore della sua vita, è morto in un incidente in mare e infine ha lasciato Ernst August di Hannover senza però divorziare.

Se Carolina con questa mossa intende proteggere il patrimonio milionario, i titoli nobiliari acquisite con le nozze e tutelare la figlia Alexandra di Hannover, Charlotte per ora non firma i documenti del divorzio per il suo secondogenito Balthazar.

La Casiraghi ha già vissuto l’esperienza di gestire un figlio da genitore separato. Infatti, è stata coinvolta in più di una battaglia legale col suo ex compagno, Gad Elmaleh per il figlio, Raphaël. L’attore infatti ha proibito a Charlotte di mostrare in pubblico il bambino, come invece accade a tutti i royal baby del Principato, rendendo difficile i rapporti con la famiglia Grimaldi.

Charlotte Casiraghi con le ballerine al Grand Prix

Con Balthazar non vuole ripetere gli stessi errori, soprattutto vuole evitare che un tribunale decida per lei come educare suo figlio. Così, avrebbe deciso di rinviare il divorzio da Dimitri. E questo le ha permesso di portare il suo secondogenito, senza chiedere permessi formali, al Grand Prix Historique de Monaco, dove lei si è presentata con pantaloni di cotone a fantasia celesti e le ballerine bicolore di Chanel.