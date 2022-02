Louis del Lussemburgo, nozze annullate: perché non sposa Scarlett-Lauren Sirgue

Uno dei Royal Wedding più attesi si è concluso con un nulla di fatto. Il Principe Louis del Lussemburgo e la fidanzata (o meglio, ex) Scarlett-Lauren Sirgue hanno annunciato ufficialmente di aver annullato le nozze in un’intervista alla rivista francese Point de Vue. Per il terzo figlio del Granduca Enrico di Lussemburgo e della Granduchessa Maria Teresa sarebbe stato il secondo “sì” dopo il primo matrimonio con Tessy Antony, dalla quale ha avuto i due figli Gabriel e Noah.

Perché Louis del Lussemburgo non si sposa più

C’è poco da fare, quando ci ritroviamo davanti a un annuncio di nozze non possiamo che lasciarci trascinare dall’emozione. Se poi si tratta di un Royal Wedding ancora meglio, immaginando una di quelle cerimonie da sogno con abiti principeschi che sembrano usciti dalle favole. È stato così per il Principe Louis del Lussemburgo e Scarlett-Lauren Sirgue, che avevano annunciato il fidanzamento ufficiale il 6 aprile 2021 con tanto di scatti ufficiali al fianco del Granduca Enrico di Lussemburgo e della Granduchessa Maria Teresa.

Ma si sa, anche le love story più belle e intense possono arrivare a un punto di rottura. E – stando almeno alle parole del Principe e della ex fidanzata – sembra che la coppia abbia deciso di porre fine alla relazione, che durava da poco meno di quattro anni, in modo pacifico e dopo averne discusso civilmente. Nelle dichiarazioni pubblicate su Point de Vue i due lasciano intendere che sono rimasti in buoni rapporti e che non hanno assolutamente perduto la stima e l’affetto che li legano.

“Abbiamo sempre cercato di essere completamente onesti l’uno con l’altro. Anche quando questa onestà ci fa male come oggi, siamo più che mai convinti che sia fondamentale” ha affermato il Principe Louis, seguito a ruota dall’avvocatessa trentenne, che ha aggiunto: “Pensando molto alle cose e andando fino in fondo, alla fine abbiamo ammesso che come famiglia, come genitori, le nostre visioni sono troppo divergenti. Le nostre ambizioni nella vita sono troppo diverse“.

Nessun rancore, né rabbia. Soltanto un uomo e una donna adulti che hanno riflettuto sul loro rapporto e alla fine, per il loro bene e per il bene delle famiglie, si sono resi conto che le nozze sarebbero state un passo azzardato.

Louis del Lussemburgo e Scarlett-Lauren Sirgue restano amici

Il Principe Louis e l’ex fidanzata hanno promesso che resteranno amici. Spesso (anche per esperienza personale) immaginiamo drammi e parole di fuoco nella rottura tra due persone, eppure questa coppia è l’eccezione che conferma la regola. Tra i due continua a esserci un ottimo rapporto, anzi il Principe Louis ha affermato senza esitazione che permetterà ai figli Gabriel e Noah di continuare a vedere Scarlett-Lauren, ogni volta che vorranno.

Sebbene i suoi natali siano tutto fuorché “reali”, l’avvocatessa sin da subito è riuscita a trovare il suo spazio nella Royal Family, facendo breccia nel cuore dei Principini ma anche dei genitori di Louis. Appare chiaro anche dall’intervista, dove il Principe Louis ha raccontato che, subito dopo l’annuncio ufficiale del fidanzamento, avevano esaminato come Scarlett si sarebbe unita alla famiglia e quali concessioni avrebbe avuto, cosa che non era stata affatto un problema né per lui né per la fidanzata.

Anche Scarlett-Lauren ha speso parole bellissime per la Royal Family, affermando che non dimenticherà mai il caloroso benvenuto che ha ricevuto dal Granduca e dalla Granduchessa e che, sebbene abbiano deciso di porre fine alla relazione, non cambierà mai l’affetto che prova per loro.

La reazione dell’ex moglie Tessy del Lussemburgo

Quelle con Scarlett-Lauren Sirgue sarebbero state le seconde nozze per il Principe Louis del Lussemburgo, un tempo sposato con Tessy Antony. I due divorziarono nel 2019 e la separazione non fu proprio semplice, come l’ex Principessa dichiarò in un’intervista, spiegando però di essere riuscita a ritrovare la serenità: “Dopo ogni relazione ci vuole un po’ per guarire quando il cuore si è spezzato. È stato davvero, davvero meraviglioso per me rendermi conto che sono in grado di fidarmi e amare di nuovo. È bello vedere che la vita va avanti“.

Tessy del Lussemburgo, che oggi è felicemente sposata con l’uomo d’affari svizzero Frank Floessel e che lo scorso anno è diventata mamma (per la terza volta) del piccolo Theodor, ha reagito all’annuncio delle mancate nozze tra il Principe Louis e Scarlett-Lauren condividendo su Instagram una citazione che lascia intendere che sia rivolta proprio all’ex marito, con cui è rimasta in ottimi rapporti: “La famiglia non riguarda il sangue. Si tratta di chi è disposto a tenerti la mano quando ne hai più bisogno”.

Poco prima aveva condiviso anche una foto del Principe, che tiene in braccio il suo Theodor, con la didascalia “Ti stiamo mandando un grande abbraccio!”.

Amore, famiglia. Parole che spesso incastoniamo in concetti fin troppo restrittivi, ma che in fondo hanno confini labili e che non possiamo cementare. Le storie finiscono, così come i matrimoni (che a volte neanche arrivano), ma quel che conta in fondo non sono forse la stima e il rispetto reciproci?