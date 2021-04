Louis del Lussemburgo, secondo royal wedding con Scarlett-Lauren Sirgue

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Lui è il Principe Louis, classe 1986 e terzo figlio del granduca Enrico di Lussemburgo e della granduchessa Maria Teresa. Lei è Scarlett-Lauren Sirgue, avvocatessa trentenne. Fanno coppia da circa un anno e il loro fidanzamento adesso è ufficiale, in attesa del royal wedding nel 2021.

La conferma del prossimo grande evento nel Granducato è arrivata come da protocollo attraverso un comunicato ufficiale condiviso anche sui social:

Annunciamo con grande gioia il fidanzamento di nostro figlio, il Principe Louis con la signorina Scarlett-Lauren Sirgue. I Principi Gabriel e Noah si uniscono a noi per circondare la nuova coppia di affetto. Auguriamo loro un’immensa felicità.

Gli appassionati di casate e dinastie reali lo attendevano, perché l’annuncio in pompa magna del fidanzamento della coppia sembrava davvero nell’aria. Per Louis del Lussemburgo, nonostante la giovane età, sarà il secondo matrimonio: è stato sposato dal 2006 al 2019 con Tessy Antony e insieme hanno avuto due figli, Gabriel (nato nel 2006) e Noah (nato nel 2007).

I due erano convolati a nozze appena ventenni, già genitori del primogenito. Tra alti e bassi, Il divorzio era stato annunciato nel 2017 ma è diventato ufficiale due anni più tardi, nel 2019. Anche Tessy ormai sembra aver voltato pagina con il nuovo compagno Frank Floessel (imprenditore svizzero) dal quale aspetta un bambino, che sarà il terzo figlio per lei e il secondogenito di Floessel.

Scarlett-Lauren, promessa sposa del Principe Louis, è nata nel 1991, ha alle spalle una carriera da avvocatessa maturata nello studio dei genitori e un passato cristallino che ha trovato subito l’approvazione da parte della famiglia reale di cui fa praticamente già parte. I ben informati dicono che la loro unione è destinata a durare: i due condividono interessi e passioni tra cui quella per le cause umanitarie e sociali, il Principe in passato ha preso parte a missioni di organizzazioni non governative in India.

La strada verso il royal wedding sembra spianata, ora si attende la data di quello che di fatto sarà l’unico matrimonio reale dell’anno, salvo colpi di scena che difficilmente riusciamo ad immaginare. Il matrimonio tra Louis e Scarlett-Lauren potrebbe avvenire già questa estate, al più tardi questo autunno.