Tessy del Lussemburgo di nuovo mamma: il pancino su Instagram

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Tessy del Lussemburgo è incinta. L’ex moglie del Principe Louis di Lussemburgo ha condiviso un post su Instagram, con due scatti molto romantici che la ritraggono insieme al fidanzato Frank Floessel. Nella prima foto la coppia guarda il tramonto all’orizzonte mentre Frank cinge dolcemente il pancino di Tessy con le mani. Un gesto protettivo e pieno di amore, un sentimento grande ancor più evidente nella seconda foto del post Instagram, in cui i due si guardano teneramente negli occhi con un sorriso che non ha bisogno di spiegazioni.

La bella Tessy del Lussemburgo – oggi Tessy Antony De Nassau – appare raggiante su Instagram, con un outfit chic e molto primaverile. La Principessa indossa un abito in pizzo color senape, in perfetta linea con la didascalia che ha scelto per accompagnare il lieto annuncio: “La primavera è il momento perfetto per la crescita di fiori delicati”.

Per l’ex moglie del Principe Louis di Lussemburgo si tratta del terzo figlio. Tessy è già mamma dei principini Gabriel e Noah, rispettivamente di 14 e 13 anni, frutto del suo Royal Wedding. Tessy e il Principe – terzo figlio del Granduca Henri e della Granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo – sono stati sposati per dieci anni ma nel 2017 si sono separati, divorziando ufficialmente due anni dopo. La loro storia d’amore è stata bellissima e molto discussa, dal momento che si erano sposati contro il volere della famiglia del Principe. Si sono conosciuti durante una missione di pace in Kosovo ed è stato un colpo di fulmine in piena regola. Louis per la sua amata Tessy ha perfino rinunciato al diritto di successione al trono.

Non è mai stato dichiarato il motivo della separazione tra i due e l’annuncio ha sconvolto i fan della coppia, il cui amore sembrava destinato a perdurare. Alla fine Tessy ha perso ogni diritto di rappresentare la Famiglia Reale, mentre i figli Gabriel e Noah mantengono a tutti gli effetti il loro status di Principi di Nassau e il titolo di Sua Altezza Reale.

Qualunque sia stata la causa della rottura, Louis e Tessy oggi sono in ottimi rapporti. Anche perché entrambi hanno ritrovato l’amore. Louis sta con Scarlett-Lauren Sirgue, un’avvocatessa di Parigi, mentre Tessy è felice al fianco del suo bel Frank, imprenditore e uomo d’affari. Anzi è pronta a convolare di nuovo a nozze e lo ha annunciato proprio su Instagram lo scorso settembre: “Sì al 2021 e a molti altri anni insieme”.