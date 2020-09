Ilary Blasi, fuga d’amore a Parigi con Francesco Totti

editato in: da

La bellissima storia d’amore di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a farci sognare: la coppia ha questa volta deciso di trascorrere un po’ di tempo a Parigi, la città romantica per eccellenza, e i selfie da mostrare sui social non si fanno certo attendere.

La prima a condividere online qualche dettaglio della vacanza parigina è Ilary Blasi, che su Instagram ha pubblicato una bellissima foto dove la si vede affacciata nella splendida cornice della metropoli francese, con la Tour Eiffel sullo sfondo. A quanto pare, la conduttrice si è concessa qualche giorno di relax in una delle città più suggestive e affascinanti d’Europa, ma non è da sola. Poco dopo, infatti, sono comparsi i primi selfie assieme a Francesco Totti, accompagnati da dolci melodie – in particolare, Vivere a colori di Alessandra Amoroso e D’estate non vale di Fred De Palma e Ana Mena.

Complici e innamorati, Ilary e Francesco si abbracciano all’ombra della Tour Eiffel, mentre le luci della città pian piano si accendono. La loro sembrerebbe una fuga d’amore, senza figli al seguito: dopo tanti giorni trascorsi in famiglia, i coniugi Totti avrebbero dunque deciso di prendersi qualche giorno solo per loro. In realtà non sono soli, come si evince dalle storie che loro stessi hanno pubblicato su Instagram. In alcuni scatti compaiono anche Vincent Candela, ex compagno giallorosso del ‘Pupone’, e sua moglie Mara.

Si conclude così, con un viaggio che sembra un vero e proprio inno all’amore, l’estate di Ilary Blasi e Francesco Totti. Questi mesi li hanno visti esplorare alcune splendide località italiane, tra mare e montagna, (quasi) sempre insieme ai loro figli. E dopo essersi lasciati alle spalle la bufera mediatica causata dalla foto della loro primogenita Chanel, i due coniugi hanno ritrovato la serenità in famiglia. E il loro amore è più forte che mai: un indizio arriva ancora una volta da Instagram, dove Totti ha da poco pubblicato una dedica dolcissima per sua moglie.

Anzi, pare proprio che la loro relazione sia così solida da poter sopportare l’arrivo di un nuovo bebè. Totti, che ha sempre espresso il suo desiderio di avere un quarto figlio, ha recentemente rivelato di averla finalmente spuntata su sua moglie, la quale al contrario, fino a poco fa, era convinta di non voler allargare ancora la famiglia. Agli occhi dei loro fan, non potrebbe esserci momento migliore: gli impegni lavorativi della Blasi hanno subito uno stop momentaneo, mentre Francesco sarà occupato con la sua nuova società e dovrà probabilmente rimanere a Roma per lungo tempo.