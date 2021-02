Caterina Balivo, sempre più bella su Instagram il suo look milanese

editato in: da

Caterina Balivo splende in bianco alla sfilata di Laura Biagiotti. E condivide un ricordo del passato

Sempre più bella e regina di stile: Caterina Balivo appare in splendida forma, come nell’ultima foto pubblicata mentre si trova a Milano.

Nell’immagine si vede la presentatrice mentre indossa uno stivale bianco sopra il ginocchio, pantaloncini corti lucidi e cappottino senza maniche sopra, con i capelli lasciati sciolti al vento: un outfit perfetto ed elegante, da cui prendere spunto. Caterina Balivo nei giorni scorsi ha spento 41 candeline, infatti è nata il 21 febbraio del 1980, e ha celebrato la giornata del suo compleanno condividendo su Instagram alcuni scatti della festa dello scorso anno, accompagnati da una riflessione.

Oltre alle bellissime foto ha anche pubblicato un video romanticissimo che la vede intenta a ballare con il marito Guido Maria Brera un lento, con il mare a fare da suggestivo sfondo.

E proprio a corredo di quel momento di grande dolcezza, Caterina ha spiegato che si trovava a Milano: “Mi avete sommerso di auguri – ha scritto nella didascalia – e per ringraziarvi tutti posto il momento più romantico di ieri (l’unico!!!)… Arrivata a Milano oggi e ho ancora spento le candeline… mi sa che potrei continuare per tutta la settimana”.

Ora arriva questo nuovo scatto che la immortala splendida, mentre cammina per Milano con un look che ne esalta la bellezza naturale e l’eleganza. Nelle Stories Caterina Balivo ha raccontato anche qualcosa della sua giornata e in particolare ha spiegato ai suoi numerosi follower che, dopo le foto e il pranzo, sarebbe andata a girare uno spot “a cui tengo particolarmente”, ha detto. Non sono stati dati ai follower maggiori dettagli su questo lavoro, ma ha spiegato che si tratta di “una cosa bellissima”.

Intanto venerdì andrà in onda la finale del Cantante Mascherato che l’ha vista tornare in televisione nelle vesti di giudice. Una presenza che è piaciuta al pubblico che ne attendeva il ritorno sul piccolo schermo. E nel corso del programma condotto da Milly Carlucci, Caterina ha sempre brillato, dimostrandosi perfetta nei vari look scelti. Come quello sfoggiato in occasione della semifinale: argentato, in perfetto stile anni Venti, ma dall’animo rock.

E anche l’ultimo scatto postato su Instagram conferma Caterina Balivo come una regina di stile ed eleganza.