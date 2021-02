Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo brilla con il look anni ‘20

editato in: da

Nuovo appuntamento con Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La conduttrice, per la semifinale, ha ideato una puntata divertente, con colpi di scena e sorprese che hanno conquistato il pubblico.

Milly Carlucci, per l’importante occasione, ha scelto un colore importante, il bianco, e ha indossato un elegante tailleur color neve, dalle spalline molto ampie e dai pantaloni a palazzo. Con questo meraviglioso look ha guidato la giuria, composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e da Caterina Balivo, impegnati nel difficile tentativo di riconoscere i personaggi che si nascondono sotto le maschere.

Tra i protagonisti dello show, infatti, vi sono proprio i giurati che, con il loro carisma e la loro personalità, sono un vero e proprio valore aggiunto del programma. In particolare, Caterina Balivo è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico. Bellissima, ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha indossato un mini-dress di pelle, in stile anni ’20 e dall’animo rock, completamente ricoperto di strass e frange argentate.

Al vestito, già estremamente luminoso, ha aggiunto poi accessori perfetti: una grande collana nera e argentata, lunghi orecchini, bracciale di pelle e décolleté nere a punta. Azzeccata, infine, anche la scelta del make-up, con uno smokey-eyes ad incorniciare lo sguardo e un delicato rossetto nude.

Insomma, un ritorno in tv brillante e colmo di gioia per Caterina Balivo. La conduttrice, infatti, dopo aver detto definitivamente addio al suo Vieni da Me, si era presa una lunga pausa dal piccolo schermo affermando di volersi dedicare alla famiglia e di valutare solo i progetti per lei più interessanti ed entusiasmanti. E, tra questi, non ha potuto assolutamente rifiutare l’offerta della collega Milly Carlucci. D’altronde, la sua passione per il ruolo di giurata ed e investigatrice è evidente.

Caterina Balivo e Milly Carlucci, impeccabili e professionali, si sono confermate delle vere regine della televisione italiana. Le due, anche durante la semifinale, hanno incantato e fatto innamorare il pubblico de Il Cantante Mascherato. Come sorprenderanno nella puntata finale?