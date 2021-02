Il cantante mascherato, la dura replica di Milly Carlucci a chi l’accusa di flop

editato in: da

È un periodo insolito per tutti, anche per la televisione e Milly Carlucci lo sa bene. Nonostante tutto la scintillante (e stilosa) regina di casa Rai va sempre dritta per la sua strada e con Il Cantante Mascherato sta dando ulteriore prova della sua tenacia. Oltre che, naturalmente, del suo talento.

Da quando la seconda edizione dello show ha fatto il suo debutto il venerdì in prima serata su Rai 1, la Carlucci non ha avuto pace. Sono piovute critiche sull’effettiva buona riuscita del programma, tra i molti che hanno storto il naso perplessi (dati dello share alla mano). Ma Il Cantante Mascherato ha tirato dritto, in piena linea con il mood della sua padrona di casa. “Vista la stagione, consideriamo il nostro risultato con grande soddisfazione. Fare ragionamenti sui mezzi punti di share mi sembra irrispettoso rispetto a ciò che la gente sta vivendo”, ha dichiarato la conduttrice in un’intervista a Tiscali. Parole cariche di passione e orgoglio, ma soprattutto di rispetto nei confronti dell’affezionato pubblico della Rai.

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato ha avuto un inizio al di sotto delle aspettative. Ma in fondo il mondo cambia e non si può che tenere conto del periodo che tutti gli italiani (anzi, il mondo) stanno vivendo. I palinsesti tv cambiano spesso alla velocità della luce, perché “siamo la Tv di Stato e abbiamo il dovere, oltre che di intrattenere il pubblico, di informarlo”, ha detto Milly Carlucci. Senza contare, poi, che già dalla prima puntata lo show ha avuto un intoppo non da poco, quando “per un caso di positività siamo dovuti andare in onda senza provare e rimodulando il cast del ballo all’ultimo momento”.

La splendida Milly Carlucci nell’intervista ha anche sottolineato un dettaglio, che in fondo ha un grande peso. Se da una parte il “classico” share televisivo ha subito un lieve ribasso, dall’altra ogni venerdì sera troneggia “sui social dove ha un vero e proprio boom“. Basta dare un’occhiata a Twitter durante la diretta in prima serata su Rai 1 per capire che le parole di Milly Carlucci corrispondono a verità. I fan de Il Cantante Mascherato sono attivissimi sui social, sempre pronti a scovare gli indizi sui personaggi che si nascondono al di sotto dei magnifici costumi proposti in questa edizione.