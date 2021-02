Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci condurrà uno speciale pomeridiano

editato in: da

L’esordio della seconda stagione de Il Cantante Mascherato si è rivelato un vero successo: c’era grande attesa per l’inizio dello show di Milly Carlucci, e ora il pubblico è curioso di scoprire qualcosa in più sulle maschere che celano alcuni grandi artisti della musica italiana. Per questo, la conduttrice torna con un appuntamento speciale nel pomeriggio di sabato.

Proprio come accaduto la settimana precedente il debutto de Il Cantante Mascherato, anche stavolta potremo godere di una puntata extra dove fare il riepilogo della situazione. Questa edizione del programma di Rai1 sembra in effetti ricco di sorprese e di grandi emozioni: sabato 6 febbraio 2021, Milly Carlucci porterà in scena uno speciale pomeridiano – andrà in onda a partire dalle ore 15:00 – per tenere alta l’attenzione del pubblico e dare la possibilità a tutti di mettersi in gioco, cercando di scoprire l’identità dei misteriosi concorrenti.

Secondo le prime anticipazioni, infatti, la puntata speciale sarà dedicata interamente ai cantanti mascherati in gara: tramite qualche breve spezzone delle prime due serate dello show, la conduttrice riepilogherà tutti gli indizi finora portati a galla, così da invogliare i telespettatori ad indovinare chi si nasconde sotto le simpaticissime maschere. La curiosità è già alle stelle, e sul web impazziscono le ipotesi. Se il Baby Alieno è ormai fuori dai giochi (almeno per quanto riguarda l’identità di coloro che vi si celavano all’interno), ci sono ancora moltissimi altri artisti che aspettano di spuntare fuori dalla maschera.

Fino a questo momento, in molti si sono concentrati sulla Pecorella: l’ipotesi più accreditata è che la cantante nascosta sia Francesca Fialdini, bravissima conduttrice molto amata dal pubblico. Ma non mancano certo gli indizi sugli altri artisti mascherati. Nel corso della prima puntata, la giuria si è espressa – a volte anche con molta fantasia – portando alla luce alcuni nomi di possibili concorrenti in gara. Sono in effetti loro, oltre ai cantanti in maschera, i veri protagonisti del venerdì sera su Rai1: anche quest’anno, i giurati si sono rivelati l’anima della trasmissione.

In particolare, era attesissimo il ritorno sugli schermi di Caterina Balivo. La conduttrice, dopo 8 mesi di assenza dalla televisione, ha accettato il ruolo offertole da Milly Carlucci. È così che, ormai archiviato l’addio a Vieni da Me, la splendida Balivo ha deciso di ricominciare il suo percorso in tv.