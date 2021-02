Il Cantante Mascherato, Balivo incantevole in rosso. Emozioni per Patty

editato in: da

Nuovo appuntamento con Il Cantante Mascherato, il seguitissimo show di Milly Carlucci. La voglia di scoprire chi si nasconde sotto le maschere cresce puntata dopo puntata, tenendo incollato al piccolo schermo il pubblico affezionato al programma.

Milly Carlucci, quindi, può già dirsi soddisfatta della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. La sua felicità, d’altronde, è evidente. Carismatica, sorridente e piena di energia, ha dato il via alla gara con un look meraviglioso. Ha, infatti, indossato, un meraviglioso tailleur nero e argentato estremamente luminoso, abbinato a degli stivali cuissard dal tacco vertiginoso.

A dare una marcia in più allo show anche la giuria, formata da personaggi d’eccezione. Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Proprio quest’ultima sta dimostrando di amare particolarmente lo show. D’altronde, è stata proprio Milly Carlucci a convincerla a ritornare in tv dopo un periodo di pausa, per convincerla ad affiancarla in questa avventura.

Raggiante, la Balivo ha scelto il rosso per questo appuntamento, sfoggiando un abito dalla lunghezza alle ginocchia, cinturina dello stesso tessuto del vestito stretta in vita e collo alto. Ha poi aggiunto sandali gioiello, lunghi orecchini luminosi e anelli. Ha poi concluso il look con un’acconciatura molto elaborata. Attenta, concentrata e, soprattutto, divertita, la Balivo dimostra di essere una vera e propria protagonista di questa edizione.

L’attenzione di Milly Carlucci è, però, sempre per il telespettatori, che riesce continuamente a sorprendere con colpi di scena e ospiti speciali. Questa volta ha fortemente voluto il ritorno di un personaggio che aveva incontrato il favore del pubblico nella scorsa edizione: Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco ha raggiunto lo studio indossando la maschera del Leone per cantare con i partecipanti e smascherare uno di loro.

La prima maschera a dover lasciare lo show, è stata quella della Tigre. A nascondercisi sotto, come parte della giuria aveva immaginato, Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Il suo speciale ed emozionato ringraziamento è andato a Patty Pravo, sua carissima amica che l’ha sostenuto in momenti difficili della sua vita e che, alle sue parole, si è commossa:

È stata una delle persone che più mi ha aiutato , è difficile pensare ad una diva così generosa. Lei lo è. […] Onorato dell’amicizia che ho nei suoi confronti.

La Carlucci è, così, riuscita a portare in onda ancora una puntata piena di colpi di scena e divertimenti. La curiosità del pubblico è ormai alle stelle: quale maschera riuscirà ad arrivare alla puntata finale senza rivelare la sua vera identità?